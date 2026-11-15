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Alanya'da jandarmadan ev aramasında 3 kilo 340 gram esrar ele geçirildi

Alanya'da Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla Antalya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri bir evde 3 kilo 340 gram esrar ele geçirdi.

GİRİŞ: 15 Kasım 2026 - 20:58

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Alanya'da jandarmadan ev aramasında 3 kilo 340 gram esrar ele geçirildi

Antalya'nın Alanya ilçesinde jandarma ekipleri tarafından bir adrese düzenlenen aramada önemli miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

operasyon detayları:

Alanya Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı doğrultusunda gerçekleştirilen operasyonda, Antalya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri bir evde arama yaptı ve 3 kilo 340 gram esrar bulundu.

soruşturma süreci:

Olayla ilgili olarak jandarma ekipleri tarafından adli işlem başlatıldı. Elde edilen bulgular savcılık tarafından değerlendirilmek üzere kayıt altına alındı.

ANTALYA’NIN ALANYA İLÇESİNDE JANDARMA EKİPLERİ TARAFINDAN BİR ŞAHSIN İKAMETİNDE YAPILAN ARAMADA 3...

ANTALYA’NIN ALANYA İLÇESİNDE JANDARMA EKİPLERİ TARAFINDAN BİR ŞAHSIN İKAMETİNDE YAPILAN ARAMADA 3 KİLO 340 GRAM ESRAR ELE GEÇİRİLDİ.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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