Alanya'da jandarmadan ev aramasında 3 kilo 340 gram esrar ele geçirildi

Antalya'nın Alanya ilçesinde jandarma ekipleri tarafından bir adrese düzenlenen aramada önemli miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

operasyon detayları:

Alanya Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı doğrultusunda gerçekleştirilen operasyonda, Antalya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri bir evde arama yaptı ve 3 kilo 340 gram esrar bulundu.

soruşturma süreci:

Olayla ilgili olarak jandarma ekipleri tarafından adli işlem başlatıldı. Elde edilen bulgular savcılık tarafından değerlendirilmek üzere kayıt altına alındı.

ANTALYA’NIN ALANYA İLÇESİNDE JANDARMA EKİPLERİ TARAFINDAN BİR ŞAHSIN İKAMETİNDE YAPILAN ARAMADA 3 KİLO 340 GRAM ESRAR ELE GEÇİRİLDİ.