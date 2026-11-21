kocaeli'de yağışın etkileri:

Kocaeli’de aniden etkisini gösteren sağanak yağış, gök gürültüsü ve yıldırım eşliğinde kent yaşamını olumsuz etkiledi. Ani bastıran yağmur, hazırlıksız yakalanan vatandaşlara zor anlar yaşattı; bazı bölgelerde yağış doluya dönüştü.

pazarda ve sokaklarda yaşananlar:

Pazardaki alışverişi yarıda kalan vatandaşlar, yağmurun şiddetinin artmasıyla korunacak yer aradı. Birçok kişi tezgahların altına ve pazar çevresindeki kapalı alanlara sığınırken, bazıları sağa sola koşarak yağmurdan kaçmaya çalıştı. Etkisini artıran sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu; biriken sular sürücülere ve yayalara zor anlar yaşattı.

dolu ve yıldırımın etkisi:

Kentin bazı noktalarında görülen dolu, açık alanları ve araçları etkilerken, gök gürültüsü ve yıldırım nedeniyle bölgesel panik gözlendi. Yetkililer, olası su baskını, yıldırım ve yerel dolu riskine karşı vatandaşların tedbirli olmasını istedi.

valilikten yapılan uyarı:

Kocaeli Valiliği, Meteoroloji Genel Müdürlüğü değerlendirmelerine dayanarak kent genelinde etkili olması beklenen yağışlara karşı vatandaşları uyardı. Basın açıklamasında, metrekareye 21 ila 45 kilogram yağış düşmesinin beklendiği belirtildi. Açıklamada ayrıca sağanak ve gök gürültülü yağışlarla birlikte sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve kuvvetli rüzgar gibi olumsuzlukların yaşanabileceğine dikkat çekildi.

Valilik, ulaşımda aksamalar yaşanabileceğini hatırlatarak vatandaşlardan dikkatli ve tedbirli olmalarını istedi. Yetkililer, ani yağışlarda açık alanlardan uzak durulması ve gerekli önlemlerin alınması çağrısında bulundu.

KOCAELİ'DE ETKİLİ OLAN SAĞANAK VE DOLU YAĞIŞI GÜNLÜK YAŞAMI OLUMSUZ ETKİLERKEN, PAZARDA ALIŞVERİŞ YAPAN VATANDAŞLAR YAĞMURDAN KORUNMAK İÇİN KAPALI ALANLARA SIĞINDI.