Afyonkarahisar'da sonbahar görüntüleri

Afyonkarahisar'da sonbaharın son günlerinde çekilen görüntüler kentte farklı bir atmosfer oluşturdu. Afyon Kocatepe Üniversitesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünde görevli Araştırma Görevlisi Hakan Yılmaz tarafından kaydedilen kareler, şehrin çeşitli noktalarındaki mevsim dönüşümünü gözler önüne serdi.

renklerin ve ışığın buluşması:

Görüntülerde ağaçların sarı, turuncu ve kızıl tonlara bürünen yaprakları, güneş ışığıyla birleşerek adeta bir görsel şölen oluşturuyor. Yapraklardaki ton geçişleri ve ışığın yapıya vurduğu yumuşak yansımalar, sonbaharın karakterini güçlü biçimde aktarıyor.

karelerin yankısı:

Farklı noktalardan derlenen bu görüntüler, kentin sonbahar kimliğini sergilerken izleyenlerin beğenisini topladı. Fotoğrafların sadeliği ve mevsimsel dokusu, Afyonkarahisar'ın şehir dokusuyla birleşerek izleyicide sıcak ve zamanlı bir izlenim bırakıyor.

AFYONKARAHİSAR’DA SONBAHARIN SON GÜNLERİNDE ÇEKİLEN GÖRÜNTÜLER, GÖRENLERİ MEST ETTİ.