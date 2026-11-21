Kocasinan Belediyesi tarafından düzenlenen yetenek taramasında üç yıl önce keşfedilen Down sendromlu Betül Solmaz, atletizmde atmalar branşında gösterdiği hızlı gelişimle dikkat çekti ve milli takım aday kadrosuna davet edilmenin sevincini yaşadı.

Keşif ve yükseliş:

Betül, 3 yıl önce ilçede gerçekleştirilen taramalarda antrenör Uğur Arı tarafından fark edildi. Birkaç branşta denendikten sonra atmalar alanında eğitimine başlanan sporcu, aile desteği ve düzenli antrenmanlarla performansını istikrarlı şekilde yükseltti. Katıldığı ilk turnuvada derece elde edemeyen Betül, sonraki yarışmada Türkiye üçüncüsü oldu; bu yıl ise Türkiye ikincisi olarak büyük bir başarı gösterdi.

Antrenör Uğur Arı gelişimi özetleyerek, "Yaklaşık 3 yıldır çalışıyoruz ve üstüne koya koya gidiyoruz," ifadesini kullandı. Arı, Betül'ün performansının milli takım aday kadrosuna davet edilmesini sağladığını ve sporcunun 28-29 Kasım Antalya'da düzenlenecek Türkiye Cumhuriyetleri Kupası için plana alındığını belirtti. Takımın Antalya'ya 27 Kasım'da hareket etmesi öngörülüyor.

Toplumsal etki ve hedefler:

Uğur Arı, özel sporcuların spor sayesinde topluma daha fazla dahil olduğunu vurguladı: "Normal insanların yapabileceği her şeyi yapabiliyorlar. Ama biraz özveri istiyor." Arı, Kayseri'de Kocasinan Belediyesi bünyesinde yürütülen çalışmaları ve Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar'ın talimatıyla projeyi daha da büyütme hedefini aktardı.

Betül'ün annesi Gülay Solmaz ise kızının spora başlamasından bu yana yaşadığı gelişmelerden memnun olduğunu söyleyerek belediyeye ve antrenöre teşekkür etti. Anne Solmaz, özel çocukların sporla sadece bedensel değil sosyal beceriler bakımından da kazanç sağladığını ve devamlılığın önemini vurguladı.

Kocasinan Belediyesi Spor Kulübü bünyesindeki merkezde çalışmalarını sürdüren Betül Solmaz, elde ettiği dereceler ve milli takım adaylığıyla hem ailesine hem de bulunduğu topluma örnek oldu.

3 SENE ÖNCE YAPILAN YETENEK TARAMASINDA KEŞFEDİLEN DOWN SENDROMLU BETÜL SOLMAZ, KENDİNİ GELİŞTİRDİĞİ ATMALAR BRANŞINDA TÜRKİYE İKİNCİLİĞİNİN YANI SIRA MİLLİ TAKIMDAN DA DAVET ALARAK BÜYÜK MUTLULUK YAŞADI.