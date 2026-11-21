Denetimin kapsamı:

9-14 Kasım 2026 tarihlerinde Mersin genelinde gerçekleştirilen denetimlerde, İl ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlükleri su ürünleri personeli ile Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanlığı ve Tarsus İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri birlikte görev aldı. Kontroller; karaya çıkış noktaları, perakende satış yerleri, toplu tüketim yerleri, iç sular ve deniz faaliyetlerini kapsayacak şekilde planlandı.

Uygulanan yaptırımlar:

Denetimler sonucunda, 1380 Sayılı Su Ürünleri Kanunu'na aykırı faaliyet tespit edilen 15 kişiye idari para cezası uygulandı. Ayrıca, asgari avlanabilir boyun altında bulunan ve avlanması yasak olan toplam 445 kilogram su ürününe, mülkiyeti kamuya geçirilmek üzere el konuldu.

Sürdürülebilirlik vurgusu ve ileriye dönük adımlar:

Yetkililer, su kaynaklarının korunması ve sürdürülebilir avcılık ilkelerinin denetimlerin temel hedefi olduğunu belirtti. Ekipler, ihlallerin azaltılması ve stokların korunması amacıyla denetimlerin aralıksız şekilde devam edeceğini bildirdi.

MERSİN'DE SU ÜRÜNLERİNİN KORUNMASI VE SÜRDÜRÜLEBİLİR AVCILIĞIN SAĞLANMASI AMACIYLA GERÇEKLEŞTİRİLEN DENETİMLERDE, MEVZUATA AYKIRI FAALİYETLERDE BULUNDUĞU BELİRLENEN 15 KİŞİYE İDARİ PARA CEZASI UYGULANIRKEN, AVLANMASI YASAK OLAN VE YASAL BOY SINIRININ ALTINDA BULUNAN TOPLAM 445 KİLOGRAM SU ÜRÜNÜNE EL KONULDU.