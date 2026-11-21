Gülek yaylasında bahçede görülen Türk semenderi doğayı koruma çağrısı yaptı

Adana'dan Mersin'in Tarsus ilçesine bağlı Gülek Yaylası'ndaki yayla evine giden vatandaşlardan Öykü Konuş, bahçede karşılaştığı ve nesli tehlike altında olan Türk semenderini cep telefonu kamerasıyla görüntüledi. Görüntüledikten sonra canlıya dokunmadan zarar vermeden doğal yaşam alanına bıraktı.

gözlemin bölge için önemi:

Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği (IUCN) kırmızı listesinde yer alan bu türün Gülek Yaylası'nda görülmesi, bölgedeki biyolojik çeşitliliğin ve habitatların korunmasının önemini tekrar gündeme getirdi. Böyle gözlemler, yerel ekosistemlerin sağlık göstergesi olarak değerlendiriliyor.

vatandaşın uyarısı ve korunma çağrısı:

Öykü Konuş, 'Bahçemizde karşılaştığım bu nadir canlıyı yakından görüntüleyip zarar vermeden doğaya bıraktım. Bilinenin aksine insanlara zararı olmayan, doğadaki ekolojik denge için çok önemli ve koruma altında olan bir türdür. Gördüğümüzde dokunmadan, ürkütmeden yolunu açmak en doğrusu' dedi. Olay, doğadaki türlere karşı duyarlılığın artırılması gerektiğini hatırlattı ve benzer karşılaşmalarda canlılara zarar vermeden hareket edilmesi çağrısı yapıldı.

ADANA’DAN MERSİN’İN TARSUS İLÇESİNE BAĞLI GÜLEK YAYLASINDAKİ YAYLA EVİNE GİDEN BİR VATANDAŞ, BAHÇEDE KARŞILAŞTIĞI NESLİ TEHLİKE ALTINDAKİ TÜRK SEMENDERİNİ CEP TELEFONU KAMERASIYLA GÖRÜNTÜLEDİ.