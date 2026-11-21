Muratpaşa Al Yazma anıtında anma ve çağrı:

Antalya'da Muratpaşa Belediyesi, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü'nde hayatı elinden alınan kadınlar ve kız çocukları için Al Yazma Anıtı'nda bir araya gelecek. Buluşma, Soğuksu Mahallesi Bayındır Park içindeki anıtta saat 11.00'de başlayacak ve anma ile birlikte şiddete karşı toplumsal duyarlılık çağrısı yapılacak.

Al Yazma Anıtı'nın anlamı ve tasarımı:

Al Yazma Anıtı, Antalya Kent Konseyi Kadın Meclisi'nin girişimi ve Muratpaşa Belediyesi'nin desteğiyle 2012 yılında kente kazandırıldı. Heykeltıraş Prof. Meriç Hızal'ın tasarladığı eser yaklaşık 6 metre yüksekliğinde olup, kadınların kullandığı yazmadan ilham alan formu ve kırmızı rengiyle dikkat çekiyor. Anıtın metal yüzeylerine işlenen katledilen kadınların isimleri ile memleketleri, tasarımın bir parçası olarak görünürlüğü artırıyor.

Anıtın yüzeylerindeki açıklıklardan süzülen gün ışığı, isimleri zemine yansıtarak yaşamdan koparılan kadınların adlarını fiziksel olarak görünür kılıyor. Bu yaklaşım, anıtın yalnızca bir anma mekanından öte, unutmayla mücadele ve toplumsal hafızayı canlı tutma işlevi üstlenmesini sağlıyor.

Muratpaşa Belediyesi'nin kadınlara yönelik hizmetleri:

Muratpaşa Belediyesi, kadınların ve çocukların yaşam koşullarını iyileştirmeye ve haklara erişimini kolaylaştırmaya yönelik çalışmaları Kadın ve Aile Müdürlüğü aracılığıyla sürdürüyor. Müdürlük bünyesinde sunulan danışmanlık hizmetleriyle kadınlara destek sağlanırken, Yerel Eşitlik Eylem Planı kapsamında eşitlik eğitimleri düzenleniyor.

Belediye, kadına yönelik şiddete karşı yürütülen farkındalık çalışmalarıyla kadınların eşit ve güvenli bir yaşam sürme hakkına dikkat çekmeyi amaçlıyor. Ayrıca kadınların ekonomik ve sosyal hayata katılımını desteklemek üzere çocuk bakımına ilişkin ihtiyaçlar ele alınıyor; annelerin çalışma hayatına katılımını kolaylaştırmak için kreş hizmetlerine erişim konusunda yönlendirmeler yapılıyor. Danışmanlık, eğitim ve yönlendirme hizmetleriyle Muratpaşa, kadınların yaşamın farklı alanlarında güçlenmesini hedefliyor.

Anma töreni ve Al Yazma Anıtı'nın görünürlüğü, kadına yönelik şiddetin unutulmaması ve toplumun her kesiminde farkındalığın güçlenmesi çağrısını yenileyecek şekilde planlanıyor.

ANTALYA’DA MURATPAŞA BELEDİYESİ, 25 KASIM KADINA YÖNELİK ŞİDDETE KARŞI ULUSLARARASI MÜCADELE GÜNÜ’NDE KATLEDİLEN KADINLAR VE KIZ ÇOCUKLARI İÇİN AL YAZMA ANITI’NDA TOPLANACAK. SOĞUKSU MAHALLESİ BAYINDIR PARK İÇERİSİNDEKİ ANITTAKİ TÖREN SAAT 11.00’DE BAŞLAYACAK.