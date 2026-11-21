Karabük'te Ova Çayı taşkını ve yol güvenliği

Safranbolu ilçesinde etkili olan yağış, Ova Çayı debisini yükseltti. Bu durum, ilçeye bağlı Nebioğlu köyü Demirköprü mevkisi yakınında toprak kaymasına yol açtı ve Karabük-Bartın kara yolunun bir bölümünde zemin kaymaları ile ağaç devrilmeleri yaşandı.

DSİ'nin gece müdahalesi:

Devlet Su İşleri (DSİ) ekipleri, kayma nedeniyle yolun heyelanla kapanma riskine karşı gece saatlerinde bölgede çalışma başlattı. Ekipler, Ova Çayı'ndaki suyun yönünü değiştirerek yolun zarar görmesini ve ulaşıma kapanmasını önlemeye yönelik müdahalede bulundu.

Yol durumu ve alınan önlemler:

Kara yolunun bazı kesimlerinde kaymaların yanı sıra ağaç devrilmeleri gözlendi. Yetkililer, alınan tedbirlerin yolun tamamen kapanmasını engellemek amacıyla gerçekleştirildiğini bildirdi ve bölgedeki çalışmaların devam ettiğini aktardı.

Olayla ilgili ekiplerin yaptığı müdahale, yolun korunması amacıyla öncelik verilen çalışma olarak kayda geçti; vatandaşlara olası yeni yağışlara karşı dikkatli olunması uyarısı yapıldı.

KARABÜK'ÜN SAFRANBOLU İLÇESİNDE ETKİLİ OLAN YAĞIŞ NEDENİYLE OVA ÇAY'INDA DEBİNİN YÜKSELMESİYLE KARABÜK-BARTIN KARA YOLUNUN BİR KISMINDA KAYMA YAŞANDI.