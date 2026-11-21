Antalya Belek Üniversitesi COP31 İklim Zirvesi'nde su verimliliği projesini tanıttı

Antalya'da düzenlenen COP31 İklim Zirvesi'nin EXPO alanındaki Yeşil Bölge stantlarında Antalya Belek Üniversitesi akademisyenleri, üniversite kampüsünde gereksiz su tüketiminin önüne geçmeyi amaçlayan bir su verimliliği projesini poster sunumuyla tanıttı. Proje, ilk etapta ana bina ve yurt binasında uygulanmak üzere planlandı; hedef, özellikle yurtlardaki duş ve mutfaklarda kullanılan suyun daha verimli hale getirilmesi ve su kaçaklarının tespit edilerek önlenmesidir.

projenin hedefleri:

Projenin temel amacı, üniversite bünyesinde su verimliliğini sağlamak ve kaynak kullanımını azaltmaktır. Bu kapsamda önerilen önlemler arasında sensörlü musluklar, akıllı sayaçlar ile su kaçaklarının hızlı belirlenmesi ve yağmur suyunun depolanarak değerlendirilmesi yer alıyor. Ayrıca kampüs genelinde afiş, uyarı levhası ve bilgilendirme çalışmalarıyla öğrenci ve personelde farkındalık oluşturulması planlanıyor. İlk etapta ana bina ve yurt binasına odaklanılarak, ilerleyen süreçte projenin kapsamının genişletilmesi hedefleniyor.

hazırlık süreci, bulgular ve öneriler:

Proje, Antalya Belek Üniversitesi Sıfır Atık Komisyonu koordinasyonunda gerçekleştirilen çalıştaylarda farklı bölümlerden akademisyenlerin katkılarıyla şekillendi. Meslek Yüksekokulu Web Tasarım ve Kodlama Programı Doktor Öğretim Üyesi ve Sıfır Atık Komisyonu Başkanı Emre İdacıtürk, projenin COP31 hazırlıkları öncesinde başladığını ve çalıştaylarda toplanan fikirlerle poster sunumuna dönüştürüldüğünü belirtti. İdacıTürk, "Projemizin temel amacı üniversitemizde su verimliliğini sağlamak" diyerek ana hedefi özetledi.

İnşaat Teknolojisi Programı Başkanı Doktor Öğretim Üyesi ve Sıfır Atık Komisyonu üyesi Seda Turan, proje kapsamında iki binadaki su tüketiminin incelenip kişi başına düşen su miktarının hesaplandığını aktardı. Turan, daha önce düzenlenen paneller ve seminerlerin ardından su yönetimi odaklı bir çalışmanın geliştirilmesinin doğal bir adım olduğunu vurguladı: "Hem ülkemizin su kaynaklarını korumak hem de üniversitemizde su verimliliğini artırmak amacıyla bu projeyi oluşturduk."

Projenin saha araştırmaları arasında öğrenciler, akademisyenler ve idari personele uygulanan anketler de bulunuyor. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Doktor Öğretim Üyesi, Dekan Yardımcısı ve Kariyer Merkezi Müdürü Ayla Avcı, anket sonuçlarının sensörlü musluk ve yağmur suyu depolama önerilerini olumlu karşıladığını ve kampüs kullanıcılarının su tasarrufu konusunda genel olarak bilinçli olduğunu gösterdiğini söyledi. Avcı ayrıca, su kaçaklarının erken tespiti için akıllı sayaçlar önerdiklerini belirtti.

Üniversite yetkilileri, COP31'de sunulan poster ile projenin görünürlük kazandığını, YÖK nezdinde de yer aldıklarını ve pilot uygulamalarla başlayıp aşamalı olarak projeyi genişleteceklerini ifade etti. Projenin uygulamaya geçmesiyle hem kampüs içi su tüketiminin düşürülmesi hem de öğrenci ve personelin su yönetimi konusunda davranış değişikliği hedefleniyor.

ANTALYA BELEK ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU WEB TASARIM VE KODLAMA PROGRAMI DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ EMRE İDACI TÜRK