Muğla'da gezgin arıcılığa yüzde 60 hibe ile modernizasyon fırsatı

Muğla'da kırsal kalkınma yatırımları kapsamında arıcılık faaliyetlerinin geliştirilmesi ve modernizasyonuna yönelik üreticilere yüzde 60 hibe desteği sağlandı. Destek, özellikle gezgin arıcılık yapan üreticilerin işini kolaylaştırmayı ve verimliliği artırmayı hedefliyor.

sözleşmeler ve destek alanları:

Kırsal Kalkınma Yatırım Programı çerçevesinde Köyceğiz ilçesinde gezgin arıcılık faaliyeti yürüten Soner Alacık ve Birdal Uzun ile Muğla İl Tarım ve Orman Müdürlüğü arasında hibe sözleşmeleri imzalandı. Projeler kapsamında üreticilere yüzde 60 hibe ile çekilir tip karavan, bal süzme makinesi ve çeşitli arıcılık ekipmanları temin edilecek.

amaçlar ve beklenen sonuçlar:

Yapılacak yatırımlarla arıcılık faaliyetlerinin daha modern şartlarda yürütülmesi, üretim kapasitesinin ve verimliliğin artırılması hedefleniyor. Sağlanacak ekipman ve altyapı desteği, gezgin arıcılığın lojistik ve teknik ihtiyaçlarını karşılayarak işletme maliyetlerinde iyileşme sağlamayı amaçlıyor.

Muğla İl Tarım ve Orman Müdürlüğü yapılan açıklamada üreticilere hayırlı olması temennisinde bulunarak, kırsal kalkınmayı güçlendiren ve tarımsal üretime katkı sağlayan yatırımların artarak devam etmesinin hedeflendiğini belirtti. Bu adım, bölgedeki arıcılık faaliyetlerinin sürdürülebilirliğine katkı sunmayı ve yerel ekonomiyi desteklemeyi amaçlıyor.

MUĞLA’DA ARICILIK YATIRIMLARINA YÜZDE 60 HİBE DESTEĞİ