Saha denetimleri:

Pehlivanköy ilçesinde tarımsal üretimin geliştirilmesi ve yem bitkisi yetiştiriciliğinin desteklenmesi amacıyla yürütülen Macar Fiği Projesi çerçevesinde arazi çalışmaları gerçekleştirildi.

Ekiplerin incelemeleri:

Pehlivanköy İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personeli, Macar fiği ekili alanlarda teknik kontroller yaptı. Ekipler, ekim yapılan arazilerde bitkisel üretim süreçlerini yerinde inceleyerek tarlaların mevcut durumunu değerlendirdi.

Ekim hazırlıkları ve proje hedefleri:

Çalışmalar kapsamında ayrıca ekim hazırlıklarının yürütüldüğü tarım arazilerinde detaylı teknik değerlendirmeler gerçekleştirildi. Proje ile bölgedeki yem bitkisi üretiminin geliştirilmesi ve Macar fiği ile hayvancılığın kaba yem ihtiyacının karşılanmasının desteklenmesi amaçlanıyor.

KIRKLARELİ’NİN PEHLİVANKÖY İLÇESİNDE, TARIMSAL ÜRETİMİN GELİŞTİRİLMESİ VE YEM BİTKİSİ YETİŞTİRİCİLİĞİNİN DESTEKLENMESİ AMACIYLA YÜRÜTÜLEN MACAR FİĞİ PROJESİ KAPSAMINDA ARAZİ ÇALIŞMALARI GERÇEKLEŞTİRİLDİ.