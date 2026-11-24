Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü'nden uyarı

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü, Bayburt, Erzincan, Erzurum ve Ardahan çevrelerinde akşam saatlerinden itibaren kuvvetli rüzgâr ve fırtına beklendiğini duyurdu. Vatandaşların beklenen olumsuzluklara karşı tedbirli olması istendi.

Beklenen yağış ve sıcaklık değişimi:

Gece saatlerinde Bayburt, Erzurum ve Ardahan çevrelerinde kar, Erzincan için ise karla karışık yağmur ve yüksek kesimlerde kar yağışı bekleniyor. Meteoroloji, bu yağışların ardından hava sıcaklıklarının hissedilir derecede düşeceğini tahmin ediyor.

Olası riskler ve alınması gereken önlemler:

Yapılan uyarıda fırtınayla birlikte çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, tipi, buzlanma ve don gibi tehlikelere dikkat edilmesi istendi. Ayrıca soba ve doğal gaz kaynaklı baca gazı zehirlenmelerine karşı gerekli tedbirlerin alınması hatırlatıldı.

BAYBURT İÇİN KUVVETLİ FIRTINA VE KAR YAĞIŞI UYARISI