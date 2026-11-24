Atayurt'ta yağmur kara dönüştü:

Soğuk havanın etkisiyle Samsun'un yüksek kesimlerinde akşam saatlerinde yağmur yerini kara bıraktı. Samsun'un Kavak ilçesine bağlı Atayurt Mahallesi başta olmak üzere yüksek rakımlı bölgelerde görülen kar yağışı, mahallede yaşayanlar tarafından kışın ilk işareti olarak karşılandı.

mahalle beyaza büründü:

Yağmurun kara dönüşmesiyle Atayurt'ta zeminde ince bir beyaz örtü oluştu. Kar yağışı, özellikle ilçe merkezine uzak, yüksek kesimlerde daha belirgin oldu ve bölge halkı kısa sürede dışarı çıkarak görüntü aldı ve mevsimin ilk karını belgeledi.

yüksek rakımda hava değişimi etkisini gösterdi:

Hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte yağışın türü değişti; yüksek kesimlerde yaşayanlar hava koşullarına karşı ihtiyatlı olmaya başladı. yüksek kesimlerde görülen bu ilk kar, bölgedeki kış hazırlıklarını hatırlattı ve mevsimsel değişimin habercisi oldu.

SAMSUN'UN YÜKSEK KESİMLERİNDE ETKİLİ OLAN SOĞUK HAVA, BERABERİNDE KAR YAĞIŞINI DA GETİRDİ. KENTİN YÜKSEK RAKIMLI BÖLGELERİNDE HAVA SICAKLIKLARININ DÜŞMESİYLE BİRLİKTE YAĞMUR, AKŞAM SAATLERİNDE YERİNİ KAR YAĞIŞINA BIRAKTI.