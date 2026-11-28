Etkinliğin amacı ve katılımcılar:

Kocaeli'de Lotus Lokomotif Çocuk Köyü'nde düzenlenen program, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı ile Kocaeli İl Sağlık Müdürlüğü iş birliğinde gerçekleştirildi. Etkinliğe 70 öğrenci katıldı ve amaç, okul öncesi dönem çocuklarında ağız ve diş sağlığının önemini vurgulamak, erken yaşta doğru diş fırçalama alışkanlığı kazandırmak ve sağlıklı beslenme bilincini oluşturmak olarak belirlendi.

Eğitim içeriği ve uygulamalar:

Programda Kocaeli İl Sağlık Müdürlüğü uzmanları, çocuklara sağlıklı dişlere sahip olmanın yollarını anlattı. Eğitim kapsamında doğru diş fırçalama teknikleri, ağız ve diş bakımının önemi ile sağlıklı beslenmenin diş gelişimindeki rolü üzerinde duruldu. Teorik bilgilendirme, minik katılımcıların anlayacağı bir dille aktarıldı ve günlük yaşamlarında uygulayabilecekleri temel bakım alışkanlıkları öne çıkarıldı.

Bilginin pekişmesi için etkinlikte uygulamalı yaklaşımlar benimsendi; çocuklar doğru fırçalama hareketlerini uygulama imkânı buldu ve sorularına uzmanlardan yanıt aldı. Bu sayede teorik bilginin günlük rutine dönüşmesi hedeflendi.

Mobil tarama aracı ve atölye çalışmaları:

Programın öne çıkan bölümlerinden biri, sahaya getirilen Mobil Ağız ve Diş Sağlığı Tarama Aracı oldu. Çocuklar aracı yakından görme fırsatı buldu, sağlık hizmetlerinin sunumunu öğrenirken araçta gerçekleştirilen taramalardan geçti. Bu uygulama, sağlık hizmetlerine erişim ve tanıtım açısından çocuklarda merak ve güven duygusu oluşturdu.

Etkinliğin son bölümünde düzenlenen atölye çalışmalarında çocuklar ağız ve diş sağlığı temalarını sanat etkinlikleriyle pekiştirdi. Bu yaklaşım, uzman eğitimiyle verilen teorik bilgiyi, yaratıcı ve uygulamalı deneyimle destekleyerek öğrenmenin kalıcılığını artırmayı hedefledi.

Program, erken yaşta edinilen doğru alışkanlıkların günlük yaşamın doğal bir parçası hâline gelmesine katkı sağlamayı amaçlayarak tamamlandı; hem bilgilendirici hem de katılımcı odaklı bir eğitim modeli uygulandı.

KOCAELİ’DE LOTUS LOKOMOTİF ÇOCUK KÖYÜ’NDE 70 ÖĞRENCİYE AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI EĞİTİMİ VERİLDİ.