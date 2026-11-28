Kocaeli'de söyleşi: empati ve ortak akıl

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında Dr. Serkan Karaismailoğlu’nun katılımıyla Gönül Bahçem Davet Evi’nde bir söyleşi düzenledi. Etkinlik, kadına yönelik şiddetin önlenmesine dair toplumsal farkındalığın yükseltilmesi, şiddetin kökenlerinin anlaşılması ve ortak bilinç oluşturulması hedefiyle gerçekleştirildi.

Programa Kocaeli Valisi İlhami Aktaş’ın eşi Songül Aktaş, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’ın eşi Prof. Dr. Figen Büyükakın, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Berna Abiş, Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanı Nagehan Malkoç ile vatandaşlar katıldı.

kadına yönelik şiddetin önlenmesinde empati ve iletişim:

Programın açılış konuşmasını yapan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Berna Abiş, 25 Kasım’ın anlamına dikkat çekerek belediyenin kadınlara destek vurgusu yaptı. Abiş, böyle özel konuların bir güne sığdırılmaması gerektiğini belirterek Kocaeli’de kadınlara her alanda destek verildiğini ve güçlü bir dayanışma sergilendiğini ifade etti. Söyleşide empati, karşılıklı saygı ve sağlıklı iletişimin şiddetin önlenmesinde merkezi bir rol oynadığı vurgulandı.

teknoloji bağımlılığı ve toplum ilişkilerindeki yansımalar:

Dr. Serkan Karaismailoğlu, insan davranışları ve beyin farklılıkları bağlamında yaptığı sunumda, bu farklılıkların ayrışma nedeni değil toplumsal yaşamı zenginleştiren unsurlar olduğunu aktardı. Karaismailoğlu, şiddetin önlenmesinin mümkün olduğunu; bunun için anlayış, karşılıklı saygı, empati ve sağlıklı iletişim gerektiğini söyledi. Ayrıca dijital dünyanın sunduğu hızlı haz ve anlık tatmin alışkanlıklarının insan beyninin ödül mekanizmasını etkilediğine değinildi ve kontrolsüz teknoloji kullanımının duygu dünyası, iletişim biçimleri ve toplumsal ilişkiler üzerinde yaygın etkiler yarattığına dikkat çekildi.

Söyleşi, kadına yönelik şiddetle mücadelede yalnızca bireysel tutum değişikliğinin değil; kurumlar, aileler ve toplumsal aklın ortak çalışmasının önemini öne çıkardı. Etkinlikte, şiddetin çeşitli boyutlarına (fiziksel, iş hayatı, sosyal yaşam, eğitim alanı gibi) karşı kapsamlı destek sağlanacağı tekrarlandı ve farkındalığın sürekli kılınmasının gerekliliği vurgulandı.

Katılımcılar programın sonunda dayanışma ve bilinç oluşturmaya dönük mesajlarla etkinliğin sürdürülebilir bir farkındalık zemini oluşturması gerektiğini belirtti. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, kadınlara yönelik desteğin sürekliliğinin sağlanacağını ifade etti.

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, 25 KASIM KADINA YÖNELİK ŞİDDETE KARŞI ULUSLARARASI MÜCADELE GÜNÜ KAPSAMINDA DR. SERKAN KARAİSMAİLOĞLU’NUN KATILIMIYLA SÖYLEŞİ DÜZENLEDİ.