Kocaeli'ne büyük yatırım: makine ikmal atölye binaları ihale süreci tamamlandı

İhale süreci tamamlandı:

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, İzmit ilçesi Karadenizliler Mahallesi'nde planlanan Makine İkmal Atölye Binaları Projesi için ihale sürecini sonuçlandırdı. Toplam 50 bin metrekarelik parsel üzerinde gerçekleştirilecek proje için teklifler EKAP üzerinden online olarak alındı.

İhaleye 9 firma veya firma ortaklığı katıldı; en yüksek teklif 667 milyon 132 bin TL olurken, en düşük teklif 511 milyon TL oldu. Yüklenici firmanın belirlenmesiyle projenin yapım aşamasına geçilmesi planlanıyor.

Proje alanı ve tesis bileşenleri:

Proje, belediyenin araç bakım, onarım, yıkama ve depolama faaliyetlerini daha modern ve düzenli bir yapıya kavuşturmayı hedefliyor. Tesis kapsamında yer alacak birimler arasında güvenlik yapısı, asfalt ve üretim tesis lokali, bakım atölyeleri, atık alanı, ağır vasıta otoparkı, idari otopark, enerji merkezi, çökeltme havuzu, araç dış yıkama alanı, makine ikmal araç parkı ile kar küreme ve tuzlama araç park alanı bulunacak.

Atölye düzeni ve inşaat alanı detayları:

Projede bakım ve onarım faaliyetleri, farklı ihtiyaçlara göre ayrılmış dört ayrı atölyede yürütülecek. Kaporta, kumlama, hafif şase ve ağır şase olmak üzere dizayn edilen atölyeler, araçların dış yıkama ve ağır vasıta park ihtiyaçlarını da karşılayacak şekilde planlandı.

Toplam yapıların inşaat alanı 14 bin 723,17 metrekare olarak öngörülüyor. Atölye bazında planlanan alanlar şöyle:

Kaporta bakım atölyesi: 1 bin 246,95 m² zemin kat ve 125 m² birinci kat.

Kumlama bakım atölyesi: 1 bin 758,15 m².

Hafif şase bakım atölyesi: 2 bin 100,87 m² zemin kat ve 270 m² birinci kat.

Ağır şase bakım atölyesi: 2 bin 631,78 m² zemin kat ve 1 bin 125 m² birinci kat.

Proje tamamlandığında Büyükşehir Belediyesi'nin araç filosuna yönelik bakım, onarım, temizlik ve depolama işlemlerinin daha etkin ve düzenli şekilde yürütülmesi hedefleniyor. İhale sürecinin kapanmasıyla birlikte yapım aşamasına geçiş için firma seçim çalışmaları devam edecek.

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ’NİN HAYATA GEÇİRECEĞİ MAKİNE İKMAL ATÖLYE BİNALARI PROJESİ İÇİN İHALE SÜRECİ TAMAMLANDI. 50 BİN METREKARELİK ALANDA GERÇEKLEŞTİRİLECEK PROJE İÇİN EN DÜŞÜK TEKLİF 511 MİLYON TL OLDU.