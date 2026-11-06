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Kocaelispor'un genç kalecisi Serhat Öztaşdelen milli takıma çağrıldı, sevinci paylaşıldı

Kocaelispor'un genç kalecisi Serhat Öztaşdelen, A Milli Takım aday kadrosuna davet edilince büyük sevinç yaşadı ve arkadaşlarıyla sarılarak kutladı.

GİRİŞ: 06 Kasım 2026 - 16:09

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EDİTÖR: Sinem Aksoy

Kocaelispor'un genç kalecisi Serhat Öztaşdelen milli takıma çağrıldı, sevinci paylaşıldı

Serhat Öztaşdelen'in çağrıya tepkisi

Kocaelispor'un kalecisi Serhat Öztaşdelen, A Milli Takım aday kadrosuna davet edilmesinin ardından duygulu bir an yaşadı. Kadronun açıklanmasıyla ismini duyduğunda yüzündeki mutluluk hemen fark edilirken, genç file bekçisi sevincini takım arkadaşlarıyla paylaşmayı tercih etti.

çağrı anı:

Milli takım kadrosunun ilan edildiği sırada Serhat, isminin okunduğunu duyar duymaz takım arkadaşlarına sarıldı. Bu anlar, kulübün sosyal medya hesaplarında yayımlandı ve oyuncunun hem kişisel hem de profesyonel kariyeri açısından önemli bir dönemeç olduğunu gösterdi. A Milli Takım aday kadrosuna alınması genç oyuncunun motivasyonunu artırdı.

takım içi destek ve resmi duyuru:

Sergen Yalçın tarafından UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'ta Belçika ve Fransa ile oynanacak maçlar için açıklanan 26 kişilik kadro, TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde duyuruldu. Basın toplantısında adı geçen 26 futbolcu arasında yer alan Serhat için Kocaelisporlu oyuncuların sevinç gösterileri ve kulübün paylaşımları, taraftarlar nezdinde olumlu karşılandı.

Kulübün paylaştığı görüntülerde, takım içindeki samimi ilişkinin ve oyuncuların birbirine verdiği desteğin altı çizildi. Serhat'ın çağrılması, hem kişisel bir başarı hem de Kocaelispor altyapısının çıktılarının görünürlüğünü artıran bir gelişme olarak değerlendirildi.

KOCAELİSPOR’UN GENÇ KALECİSİ SERHAT ÖZTAŞDELEN, A MİLLİ TAKIM ADAY KADROSUNA DAVET EDİLMESİNİN...

KOCAELİSPOR’UN GENÇ KALECİSİ SERHAT ÖZTAŞDELEN, A MİLLİ TAKIM ADAY KADROSUNA DAVET EDİLMESİNİN SEVİNCİNİ TAKIM ARKADAŞLARIYLA YAŞADI.

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

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