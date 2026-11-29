Kocasinan İstasyon Caddesi'nde trafik kazası
Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde iki otomobilin karıştığı bir trafik kazası meydana geldi. Olay, ilçeye bağlı İstasyon Caddesi'nde yaşandı.
Kazaya karışan araçlardan biri O.Z.İ. idaresindeki 38 ANL 510 plakalı otomobil, diğeri ise H.F. idaresindeki 38 ARA 969 plakalı otomobildi. Meydana gelen çarpışmada toplam 3 kişi yaralandı.
Müdahale ve taşıma:
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ve sağlık ekipleri olay yerinde müdahale yaptı. Yaralılara olay yerinde ilk tıbbi müdahale gerçekleştirildikten sonra ambulanslarla hastaneye sevk edildi.
Soruşturma:
Kazayla ilgili olarak emniyet birimleri tarafından soruşturma başlatıldı; polis ekipleri olayın oluş nedenine ilişkin çalışma yürütüyor.
MEYDANA GELEN KAZADA 3 KİŞİ YARALANIRKEN, HABER VERİLMESİ ÜZERİNE OLAY YERİNE POLİS VE SAĞLIK EKİPLERİ SEVK EDİLDİ.
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