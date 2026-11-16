Abdullah Kavukcu'dan istifa ve değerlendirme

Eski Galatasaray Yönetim Kurulu Üyesi Abdullah Kavukcu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla 23 Mayıs 2026 seçimlerinin ardından üstlendiği görevlerden 1 Kasım 2026 tarihi itibarıyla ayrıldığını duyurdu. Kavukcu, Galatasaray Spor Kulübü Yönetim Kurulu üyeliği ile birlikte Galatasaray Sportif A.Ş. ve Galatasaray Mağazacılık ve Perakendecilik A.Ş. yönetim kurullarındaki görevlerinden çekildiğini belirtti.

İstifa gerekçesi ve yaşananlar:

Kavukcu, 27 Ekim 2026 tarihinde gerçekleştirilen yönetim kurulu toplantısının ardından yaşanan üzücü bir olayla ilgili olarak sergilediği hatalı davranışın sorumluluğunu üstlendiğini kaydetti. Bununla birlikte kamuoyuna yansıyan değerlendirmelerin eksik ve gerçeği çarpıtan yönleri olduğunu belirterek, yaşanan sürecin tüm yönleriyle ve hakkaniyetle değerlendirilmesi gerektiğini savundu. Uzun süre maruz kaldığını iddia ettiği sistematik baskı, şahsına yönelik incitici sözler ve tekrarlanan ağır tahriklerin bu noktaya gelinmesinde etkili olduğunu dile getirdi.

Kavukcu, hatasının sorumluluğunu kabul ettiğini yineleyerek makam ve unvan gözetmeksizin görevlerinden ayrıldığını ve bunun bedelini ödediğini vurguladı. Ancak hatasını tek başına sorumluluk saymanın, olaylara zemin hazırlayan anlayışları gözardı etmek anlamına gelmemesi gerektiğini belirtti.

Sportif ve ekonomik performans değerlendirmesi:

Kavukcu, görev yaptığı yaklaşık 2,5 yıllık döneme ilişkin değerlendirmesinde başını dik tuttuğunu ve vicdanının rahat olduğunu ifade etti. Bu dönemde elde edilen iki şampiyonluğun ve takımın lider konumunun altını çizen Kavukcu, kulübün gelirlerini ve bütçesini büyüterek ekonomik açıdan daha güçlü bir tablo ortaya koyduklarını savundu. Yapılan büyük transferler, kritik hamleler ve sponsorluk iş birlikleri bu başarının yapı taşları olarak isimlendirildi.

Bu başarıların hayata geçirilmesinde taraftar desteğinin, teknik heyetin, futbolcuların ve çalışma arkadaşlarının rolüne teşekkür eden Kavukcu, sponsorlara ve Galatasaray ailesine şükranlarını iletti. Görevi devralacak ekipten aynı ekonomik disiplin ve çalışma anlayışını sürdürmesini temenni etti.

Uyarı ve beklenen hesaplaşma:

Kavukcu, tekrarlayan sorunlara dikkat çekerek asıl meselenin bireylerin hataları mı yoksa sistemi sürekli sorun üreten anlayış mı olduğu olduğunu sorguladı. Başarı varsa sorumluluğun da ortak olduğunu vurgulayarak, işler ters gittiğinde faturanın tek kişiye kesilmesine itiraz etti. Galatasaray’ın menfaatlerini kişisel hesaplarının önüne koyamayanların, kulüp değerlerini hırslarına alet edenlerin ve ortak çalışma kültürünü zedeleyenlerin sorgulanması gerektiğini belirtti.

Sonuç olarak Kavukcu, kendi hatasının bedelini öderken diğer sorumluların da sorumluluklarıyla yüzleşmesi gerektiğini ve gerçeklerin er ya da geç ortaya çıkacağına inandığını söyledi. Ayrılırken geride iki şampiyonluk, sportif başarı ve ekonomik anlamda güçlenmiş bir kulüp tablosu bıraktığını belirterek, Galatasaray için en önemli şeyin kurumun kendisi olduğunu hatırlattı. Galatasaray kişilerin hırslarından çok daha büyüktür ifadesiyle açıklamasını sonlandırdı.

ESKİ GALATASARAY YÖNETİM KURULU ÜYESİ ABDULLAH KAVUKCU