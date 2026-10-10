Kökez Mahallesi'nde çarpışma: üç tekerlekli bisiklet sürücüsü ağır yaralandı

Kaza detayı:

Antalya'nın Serik ilçesi Kökez Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde bir otomobil ile elektrikli üç tekerlekli kasalı bisikletin çarpışması sonucu trafik kazası meydana geldi. Olayda, otomobil sürücüsü Özay C. yönetimindeki 07 CJB 174 plakalı araç ile bisiklet sürücüsü Rukiye Ş. idaresindeki 07 JEP 388 plakalı elektrikli üç tekerlekli kasalı bisiklet çarpıştı.

Çarpışma sonucu bisiklet sürücüsü Rukiye Ş. ile bisiklette yolcu olarak bulunan Fatma H. yaralandı. YaralılardanRukiye Ş.'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.

Olay yeri müdahalesi ve hastaneye sevk:

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılara olay yerinde ilk müdahale yapıldıktan sonra her iki yaralı ambulansla Serik Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri kazayla ilgili olarak inceleme başlattı. Yetkililer, kaza ile ilgili soruşturmanın devam ettiğini ve olay yerindeki tespitlerin sürdüğünü açıkladı.

ANTALYA’NIN SERİK İLÇESİNDE OTOMOBİL İLE ELEKTRİKLİ ÜÇ TEKERLEKLİ KASALI BİSİKLETİN ÇARPIŞTIĞI KAZADA 2 KADIN YARALANDI. YARALILARDAN BİSİKLET SÜRÜCÜSÜNÜN DURUMUNUN CİDDİYETİNİ KORUDUĞU ÖĞRENİLDİ.