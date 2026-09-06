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Komşuların ihbarı üzerine yalnız yaşayan emekli öğretmen banyoda ölü bulundu

Malatya'nın Hekimhan ilçesinde yalnız yaşayan 69 yaşındaki emekli öğretmen Erol Demirdoğan, komşuların ihbarı üzerine evinde ölü bulundu.

GİRİŞ: 06 Eylül 2026 - 15:32

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Komşuların ihbarı üzerine yalnız yaşayan emekli öğretmen banyoda ölü bulundu

Komşuların ihbarı üzerine yalnız yaşayan emekli öğretmen banyoda ölü bulundu

Malatya'nın Hekimhan ilçesi Fatih Mahallesi'nde yalnız yaşayan 69 yaşındaki emekli öğretmen Erol Demirdoğan, evinde ölü bulundu.

Olayın gelişimi:

İddiaya göre, bölgede yaşayan komşular Demirdoğan'ın evinden gelen kötü koku üzerine durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen Malatya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri kapıyı açarak eve girdi ve Demirdoğan'ı banyoda hareketsiz halde buldu.

Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk kontrolde Demirdoğan'ın hayatını kaybettiği tespit edildi.

Soruşturma ve işlemler:

Olayda ilk belirlemelere göre herhangi bir cinayet şüphesine rastlanmazken, kesin ölüm nedeni için ceset adli tıp kurumuna kaldırıldı. Yetkililer, olayla ilgili tahkikatın sürdüğünü bildirdi.

HEKİMHAN’DA EMEKLİ ÖĞRETMEN EVİNDE ÖLÜ BULUNDU

HEKİMHAN’DA EMEKLİ ÖĞRETMEN EVİNDE ÖLÜ BULUNDU

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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