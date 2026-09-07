Konteyner kentte imam nikahlı eşe saldırı: dört kişi palayla yaralandı

olayın gelişimi

Olay, Antakya ilçesi Güzelburç Mahallesi'nde bulunan konteyner kentte akşam saatlerinde meydana geldi. 60 yaşındaki M.Y., alkollü olduğu belirtilen halde geldiği konteyner kente, ayrılma aşamasında olduğu imam nikahlı eşi E.Ş.'nin sığındığı alana girdi. Çıkan tartışmanın ardından şahıs, üzerinde bulundurduğu palayla eşine saldırdı. Çevredekilerin müdahalesine sinirlenen M.Y., öz kızı G.Y., üvey kızı D.I. ve bacanağı B.Ş. isimli kişileri de yaraladı.

şüphelinin yakalanması ve soruşturma:

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ekipleri kısa sürede olay yerine intikal etti. Ekipler, 4 suç kaydı bulunan ve alkollü olduğu tespit edilen M.Y.'yi suç aletiyle birlikte yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ederken polis ekipleri olayla ilgili soruşturmayı başlattı.

mağdurların durumu ve güvenlik:

Başından yaralanan imam nikahlı eş ile bacanağı ve her iki kızın sağlık durumunun takip edildiği, hayati tehlikelerinin olmadığı bildirildi. Olay, konteyner kentte yaşayanların güvenliği ve aile içi şiddet konusundaki hassasiyeti yeniden gündeme getirdi; yetkililerin soruşturması sürüyor.

HATAY'DA AYRILMA AŞAMASINDA OLDUĞU İMAM NİKAHLI EŞİNİN SIĞINDIĞI KONTEYNER KENTİ BASAN 60 YAŞINDAKİ ADAM; EŞİNİ, KIZINI, ÜVEY KIZINI VE BACANAĞINI PALAYLA YARALADI. İMAM NİKAHLI EŞ