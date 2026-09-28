Kontrolden çıkan elektrikli bisiklet bahçe duvarına çarptı: 15 yaşındaki sürücü yaralandı

kaza ve yer:

Adıyaman'ın Malazgirt Mahallesi'nde A.K. (15) idaresindeki elektrikli bisiklet, sürücüsünün kontrolü kaybetmesi sonucu 3. Çevre Yolu üzerinde bulunan bir sitenin bahçe duvarına çarptı. Meydana gelen kazada A.K. (15) yaralandı.

müdahale ve nakil:

Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri kazazedeye ilk müdahaleyi yaptı. Yaralı çocuk, gerekli acil bakımın ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

soruşturma:

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı; olayın nedenine ilişkin incelemelerin sürdüğü bildirildi.

ADIYAMAN’DA KONTROLDEN ÇIKAN ELEKTRİKLİ BİSİKLETİN BAHÇE DUVARINA ÇARPMASI SONUCU 1 KİŞİ YARALANDI.