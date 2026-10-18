Kontrolden çıkan motosiklet Kahta'da iki kişiyi yaraladı

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde bir motosikletin kontrolden çıkarak devrilmesi sonucu iki kişi yaralandı. Kaza, Bayraktar Mahallesi Recep Tayyip Erdoğan Caddesi üzerinde meydana geldi.

Kaza yeri ve yaralılar:

Edinilen bilgiye göre, sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen motosikletin devrilmesiyle araçta bulunan M.Z.A. (17) ile Mehmet Y. (21) yaralandı. Olayı gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay sonrası işlem:

Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından yaralılar ambulansla Kahta Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis ekipleri kazayla ilgili olarak inceleme başlattı ve olayla ilgili soruşturma sürüyor.

ADIYAMAN’IN KAHTA İLÇESİNDE KONTROLDEN ÇIKAN MOTOSİKLETİN DEVRİLMESİ SONUCU 2 KİŞİ YARALANDI. YARALILAR, SAĞLIK EKİPLERİNİN OLAY YERİNDEKİ İLK MÜDAHALESİNİN ARDINDAN KAHTA DEVLET HASTANESİ’NE KALDIRILDI.