Macron: düzeni bozanlar ve yağmacılar yargı önünde hesap verecek

Macron'ın ulusa seslenişi

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, 17 Ekim'de ülke genelinde gerçekleşen hayat pahalılığı protestolarının bazı kentlerde şiddete dönüşmesinin ardından ulusa seslendi. İş yerlerinin yağmalanması, kamu binalarının kundaklanması ve belediyelere yönelik saldırıları kabul edilemez olarak nitelendiren Macron, olayların sorumlularının yargı önünde hesap vereceğini vurguladı.

şiddetin hedefleri ve verdiği örnekler:

Macron konuşmasında Limoges'da belediye binasının, Lyon'da turizm danışma merkezinin ateşe verilmesi, Marsilya'da belediye binasının basılması ve Bordeaux'da valinin resmi konutuna yönelik saldırı gibi vakalara dikkat çekti. Bu görüntülerin toplum nezdinde yarattığı şaşkınlığı dile getiren Cumhurbaşkanı, "Bu insanların aklından ne geçiyor? Fransızlar bunu Fransa’ya nasıl yapabilir?" sorusunu yöneltti.

Macron, olayların sorumlularını aşırı sol gruplara mensup kişiler ve onlara katılan suçlular üzerinden değerlendirdi; kent merkezlerinde ve denizaşırı bölgelerde yaşanan şiddetin organizasyonuna işaret etti.

güvenlik, soruşturma ve yargı beklentileri:

Cumhurbaşkanı, hükümetten güvenlik önlemlerindeki eksikliklerin ve istihbarat zaaflarının araştırılmasını istedi. İçişleri Bakanı ile Adalet Bakanı'ndan soruşturmaların hızlı ve şeffaf yürütülmesini talep eden Macron, "Yıkanlar bedelini ödemeli, yağmalayanlar verdikleri zararı karşılamalı" sözleriyle cezai ve maddi hesaplaşmanın önemini vurguladı.

Macron, Adalet Bakanı aracılığıyla savcılıktan olaylara karşı en üst düzeyde kararlılık göstermesini istedi ve "Yargı süreci örnek teşkil etmeli" diyerek hakimlerin toplumun beklentisini gözetmesi gerektiğini belirtti.

toplumsal talepler, öğrenciler ve siyasi çağrı:

Cumhurbaşkanı, gösterilere katılan yüz binlerce barışçıl vatandaşın meşru taleplerinin ayrıştırılması gerektiğini söyledi. Eğitim alanındaki kaygılara değinen Macron, lise ve üniversite öğrencilerinin duyduğu endişeyi kabul etti ve Eğitim Bakanlığı platformuna iletilen 100 binden fazla katkıya atıfta bulundu.

Başbakan Sebastien Lecornu'nün önümüzdeki günlerde siyasi partiler, sendikalar ve meslek örgütleriyle toplantılar yapacağını, kısa vadeli somut çözümler ve uzun vadeli reformlar için ortak bir çalışma yürütüleceğini bildirdi. Ayrıca yaklaşan cumhurbaşkanlığı seçimine altı ay kaldığını hatırlatarak siyasi tartışmaların şiddetle gölgelenmemesi çağrısında bulundu.

etkilenenler ve resmi bilanço:

Macron, güvenlik güçlerine, belediye başkanlarına ve saldırılardan etkilenen işletmelere destek mesajı verdi; hükümetin zarar gören esnafa hızlı yardım sağlamak üzere adımlar atacağını ve Başbakan Lecornu'nün yarın bir kriz toplantısı düzenleyeceğini açıkladı.

Resmi verilere göre gösterilere 550 bin kişi katılırken, organizatörlerin açıkladığı rakam 800 bin oldu. İçişleri Bakanı Laurent Nunez'in bilançosunda yaklaşık 2 bin gözaltı (bunların 855'i Paris'te), güvenlik güçlerinden 600 yaralı ve Magenta Bulvarı'nda kalp ve solunum durması sonucu hayatını kaybeden 1 kişi yer aldı. Paris Savcılığı ölümü araştırıyor; şu aşamada olayın gösterilerle bağlantısına dair kesin bir açıklama yapılmadı.

Macron konuşmasını "Diyaloğa evet, kısa vadeli somut çözümlere ve geleceğe yönelik kararların hazırlanmasına evet. Ancak her türlü şiddete her zaman hayır" ifadeleriyle sonlandırdı ve ulusal birliğe, sükûnete ve hukuka bağlılık çağrısı yaptı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ulusa sesleniş konuşmasında, "Yıkanlar bedelini ödemeli, yağmalayanlar verdikleri zararı karşılamalı. Cumhuriyeti yıkmaya çalışanlar bunun hesabını vermeli" dedi.