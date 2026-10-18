Tiran'da gerilim yükseliyor: başbakanlık binasına yönelik patlayıcı yüklü dron etkisiz hale getirildi

Tiran'da protestoların gölgesinde güvenlik iddiası

Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada başbakanlık binasını hedef alan patlayıcı yüklü bir dronun iki gün önce etkisiz hale getirildiğini söyledi. Rama, bu saldırı girişiminin protestoların seyriyle bağlantılı olduğunu belirterek, olaya "yabancı bir el" müdahalesinin olduğunu öne sürdü ve İran'ı dezenformasyonla suçladı.

Rama'nın iddiaları:

Rama, saldırı planının binayı vurmak ve avluyu ateşe vermek yönünde olduğunu belirtti. Açıklaması sırasında eline bir döşeme taşı alarak, "Bu, Ulusun Şehitleri Bulvarı’ndan polise atılmak üzere sökülen binlerce taştan biri. Bu, fiilen öldürücü olabilecek bir silah" dedi ve göstericiler tarafından kullanılan nesnelerin tehlikesine dikkat çekti.

Başbakan ayrıca protestoların hedefinin şahsı veya hükümet değil, "Arnavutluk’un 2030’da AB’ye katılımı" olduğunu iddia etti ve devletin şiddete boyun eğmeyeceğini vurguladı. Aynı zamanda durumun düzeltilmesi için her türlü diyaloğa açık olduklarını belirtti.

Güvenlik önlemleri ve muhalefetin tepkisi:

Rama’nın açıklamaları, Arnavutluk'un terörle mücadele ve ağır suçlara müdahale eden elit birimi RENEA'nın dün akşam itibarıyla Başbakanlık binasına konuşlanmasının ardından geldi. Ana muhalefet Demokratik Parti (PD) Genel Başkanı Sali Berisha ise, Rama'yı yeniden istifaya çağırdı ve dron saldırısı açıklamasını "hayal ürünü film" olarak nitelendirerek hükümeti yolsuzlukla suçladı.

Berisha, on binlerce öğrenci ve diğer göstericilerin protestoları sürdürdüğünü belirterek "Çözüm şu; Rama, istifa et" dedi.

Gösterilerdeki şiddet ve hasar:

Altıncı güne taşınan protestolarda göstericiler Eğitim Bakanlığı önünde toplandı; polis göz yaşartıcı gaz ve tazyikli suyla müdahale etti. Gerginlik merkezi Tiran'ın merkezine kayarken, iktidardaki Sosyalist Parti Genel Merkezi önündeki kalabalık binaya taşlarla saldırdı, kapıya vurdu ve camları kırdı. Polis yine göz yaşartıcı gaz kullanarak müdahalede bulundu.

Altyapı Bakanlığı binasında göstericilerin attığı molotof kokteylleri nedeniyle yangın çıktı; itfaiye ekipleri binanın ana giriş ve ön kısmındaki yangına müdahale etti. Başkentin simgelerinden İskender Bey Meydanı ise çatışmaların şiddetiyle adeta savaş alanına döndü.

Avrupa Komisyonu'ndan çağrı:

Avrupa Komisyonu, Tiran ve diğer kentlerdeki şiddeti kınayan bir açıklama yayımladı. Komisyon, müdahalenin hukuka uygun ve orantılı olması gerektiğini vurgularken, toplanma ve ifade özgürlüğünün barışçıl şekilde kullanılmasının önemine işaret etti ve Arnavutluk makamlarını ile tarafları diyaloğa çağırdı.

Yaşanan gelişmeler, ülkede güvenlik önlemlerinin artırılmasına ve siyasi gerilimin tırmanmasına neden olurken, hükümet ile muhalefet arasındaki gerilim sürüyor.

Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, "Başbakanlık binasını hedef alan patlayıcı yüklü bir dron etkisiz hale getirildi" dedi.