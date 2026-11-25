Konya'nın Ereğli ilçesinde yol ortasında kaza: görüntüler saniye saniye kaydedildi

Konya'nın Ereğli ilçesi Atatürk Caddesi'nde meydana gelen kazada, 42 JK 666 plakalı pikap sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkıp refüjdeki aydınlatma direğine çarptı. Araç, refüjü aşarak karşı şeride geçti ve karşı yönden gelen 45 SA 4482 plakalı otomobile ile bir iş yeri önünde park halindeki 5 motosiklete çarptı.

Kaza nasıl gerçekleşti:

Edinilen bilgiye göre, Aksoy Kavşağı istikametinden Eski Emniyet Kavşağı yönüne seyir halinde bulunan Yusuf A. idaresindeki 42 JK 666 plakalı pikap önce refüjdeki direğe çarptı, ardından refüjü aşarak karşı şeride geçip M.Ö. idaresindeki 45 SA 4482 plakalı otomobile ve park halindeki 5 motosiklete vurdu. Olay anı çevredeki bir güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi; görüntülerde aracın refüjü aşıp ters yöne geçtiği ve çarpma anı net şekilde görülüyor.

Yaralılar ve inceleme:

Kazada sürücü Y.A. ile 45 SA 4482 plakalı otomobilde yolcu olarak bulunan S.A.C. yaralandı. Sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi, ilk müdahalenin ardından yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı; her iki yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi. Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaparken, kazayla ilgili tahkikat sürüyor.

Olay, şehir içi hatlarında refüjlerin ve park halindeki araçların bulunduğu bölgelerde yaşanan trafik kazalarının yol açtığı riskleri bir kez daha gösterdi. Soruşturma tamamlandığında, kaza nedenleri ve varsa ihmaller yetkili birimlerce değerlendirilecek.

Karşı şeride geçen araç ortalığı savaş alanına çevirdi... Kaza anı kamerada