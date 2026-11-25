Jandarma Bilecik'te okullarda öğretmenlere teşekkür ve hediye sundu

Bilecik İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Merkez ilçeye bağlı Vezirhan ve Bayırköy beldelerindeki okulları ziyaret ederek görev yapan öğretmenlerle bir araya geldi. Ziyaretler kapsamında öğretmenlere çeşitli hediyeler takdim edildi ve emekleri için teşekkür edildi.

Ziyaretin kapsamı:

Ekipler, okullarda öğretmenlerle bir araya gelip sohbet etti; okul idarecileriyle görüş alışverişinde bulundu. Hediye takdimi, jandarma adına gerçekleştirilen nezaket ziyaretinin somut bir ifadesi olarak gerçekleştirildi.

jandarmanın mesajı:

Jandarma yetkilileri, ziyaretlerde öğretmenlerin fedakârlığına vurgu yapıp emek ve özverileri dolayısıyla teşekkür etti. Yapılan jestin öğretmenlere moral sağlamayı ve kurumlar arası ilişkileri güçlendirmeyi hedeflediği ifade edildi.

JANDARMADAN ÖĞRETMENLERE ANLAMLI JEST