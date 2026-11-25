kaza yerinde ilk bilgiler

Kaza, Bursa’nın İnegöl ilçesinde saat 12.30 sıralarında Akhisar Mahallesi 217. Sokak ile Eğriyol Sokak’ın kesiştiği kontrolsüz kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 217. Sokak'ta seyir halinde olan İsmail E. (38) idaresindeki 35 BCL 213 plakalı minibüs, Eğriyol Sokak'tan çıkan Yüksel P. (49) yönetimindeki 45 AIJ 777 plakalı kamyonete yandan çarptı. Çarpışmanın etkisiyle her iki araçta da savrulma oldu ve araçlarda hasar meydana geldi.

yaralıların durumu:

Kazada, her iki aracın sürücüsü ile minibüste yolcu olarak bulunan hamile Zeynep E. (18) ve Rahime E. (62) olmak üzere toplam 4 kişi yaralandı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi yaptı ve yaralılar ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

soruşturma ve güvenlik önlemleri:

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. Kazanın meydana geldiği kavşağın kontrolsüz olması ve çarpışma açısının değerlendirilmesi için ekipler olay yerinde delil toplama ve görgü tanıklarının ifadelerini alma çalışmalarına devam ediyor. Yetkililer, sürücüleri trafik işaret ve kurallarına uymaları konusunda uyardı.

BURSA’NIN İNEGÖL İLÇESİNDE MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA MİNİBÜSÜN KAMYONETE YANDAN ÇARPMASI SONUCU 4 KİŞİ YARALANDI. YARALILAR ARASINDA HAMİLE BİR KADININ DA BULUNDUĞU ÖĞRENİLDİ.