olay ve etkileri:

Sinop'ta sabah saatlerinde etkili olan kuvvetli rüzgar, kent merkezindeki sahil şeridinde günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Sahilde kurulu bulunan stantlardan biri rüzgarın etkisiyle yerinden söküldü ve çevrede geçici hasar oluştu.

Olay sırasında yaralanma ya da büyük çaplı maddi hasar bildirilmedi; ancak sahil boyunca savrulan eşyalar ve devrilen malzemeler nedeniyle yürüyüş yolları ve kıyıdaki bazı alanlarda aksamalar yaşandı.

meteorolojinin uyarısı:

Meteorolojiden alınan verilere göre, Sinop açıklarında batı ve kuzeybatı yönlerinden saatte 50-75 kilometre hızla esmesi beklenen fırtınanın, saat 21.00'den sonra etkisini kaybetmesi öngörülüyor.

yetkililerin çağrısı:

Yetkililer, başta deniz ulaşımı olmak üzere olası olumsuzluklara karşı balıkçılar, denizciler ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmalarını istedi. Kıyıdaki stant ve ekipmanların sabitlenmesi, güvenli bölgelere çekilmesi ve açık alanlarda dikkatsizlikten kaçınılması uyarısı yapıldı.

SİNOP’TA ETKİLİ OLAN KUVVETLİ FIRTINA, GÜNLÜK YAŞAMI OLUMSUZ ETKİLERKEN SAHİLDE KURULU BULUNAN STANTLARDAN BİRİNİ YERİNDEN SÖKTÜ.