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Konya Karaaslan'da kavşakta motosikletle otobüs çarpıştı: sürücü ağır yaralandı

Konya'da Karaaslan kavşağında plakasız motosikletin belediye otobüsüne çarpması sonucu sürücü D.A. ağır yaralandı, ambulansla Konya Şehir Hastanesi'ne götürüldü.

GİRİŞ: 13 Kasım 2026 - 23:11

GÜNCELLEME: 13 Kasım 2026 - 23:22

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Konya Karaaslan'da kavşakta motosikletle otobüs çarpıştı: sürücü ağır yaralandı

Kaza yerinde yaşananlar:

Kaza, merkez Karatay ilçesi Karaaslan Mahallesi Kanal Caddesi ile Şelale Caddesi kesişiminde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, plakasız bir motosikletin sürücüsü D.A., kavşakta seyir halindeki belediye otobüsüne yandan çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsünün düştüğü, otobüste ise yolcu veya sürücüye ilişkin belirgin bir can kaybı veya ciddi hasar bildirilmediği öğrenildi.

İlk müdahale ve sağlık durumu:

Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri, yaralı sürücüye ilk müdahaleyi yaptı. Sağlık ekiplerinin raporuna göre yaralının durumu ciddi bulundu ve ambulansla Konya Şehir Hastanesine sevk edilerek tedavi altına alındı. Kazada toplamda 1 kişi yaralanmış oldu.

Soruşturmanın seyri:

Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaptı ve kaza ile ilgili tahkikat başlatıldı. Yetkililer, olaya karışan araçların ve görgü tanıklarının ifadelerinin alınacağını, kazanın kesin nedeninin soruşturma sonucunda belirleneceğini bildirdi.

KONYA’DA SÜRATLİ GİDEN MOTOSİKLET BELEDİYE OTOBÜSÜNE ÇARPMASI SONUCU MEYDANA GELEN KAZADA 1 KİŞİ...

KONYA’DA SÜRATLİ GİDEN MOTOSİKLET BELEDİYE OTOBÜSÜNE ÇARPMASI SONUCU MEYDANA GELEN KAZADA 1 KİŞİ AĞIR YARALANDI.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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