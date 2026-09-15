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Yarım asırlık ustalıkla ahilik ruhunu yaşatan Giresun'lu demirci yılın ahisi seçildi

Yağlıdere'de soğuk demircilik ve torna ustası olarak 55 yıldır çalışan Mustafa Özdemir, 39. Ahilik Haftası'nda Giresun'un yılın ahisi seçildi.

GİRİŞ: 15 Eylül 2026 - 15:34

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EDİTÖR: Hazal Tunç

Yarım asırlık ustalıkla ahilik ruhunu yaşatan Giresun'lu demirci yılın ahisi seçildi

Giresun'un yılın ahisi: Mustafa Özdemir

Giresun'da 39. Ahilik Haftası kapsamında bu yılın ahisi, Yağlıdere ilçesinden soğuk demirci ve torna ustası Mustafa Özdemir oldu. Mesleğinde 55 yılı geride bırakan Özdemir, esnaf çevrelerinin ve kurumların önerileriyle yapılan değerlendirme sonucu seçildi.

Seçim süreci ve onay:

Özdemir'in adaylığı, Giresun Valisi Mustafa Koç, Ticaret İl Müdürlüğü ve Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği'nin tensipleriyle değerlendirildi ve nihai onay Ticaret Bakanlığı tarafından verildi. Kurumlar, adaylıkta hem mesleki tecrübe hem de ahilik kültürünün yaşatılmasına yönelik tutumun belirleyici olduğunu vurguladı.

Ahilik değerleri ve örnekliği:

Değerlendirmede Özdemir'in, ahiliğin temel ilkeleri olan dürüstlük, alın teri, meslek ahlakı, dayanışma ve topluma faydalı olma anlayışını uzun yıllardır sürdürmesi öne çıktı. Yerel yetkililer, 55 yıllık uygulamalı tecrübesinin genç esnaflar için önemli bir rol modeli oluşturduğunu belirtti.

Ziyaret ve tebrikler:

Yılın ahisi seçilmesinin ardından Mustafa Özdemir, Giresun Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (GESOB) Başkanı Ali Kara, Başkan Vekili Ercan Ayhan ve yönetim kurulu üyeleri ile birlikte Giresun Belediye Başkanı Fuat Köse'yı ziyaret etti. Ziyarette Ahilik Haftası'nın anlam ve önemi konuşuldu, Özdemir'in meslek hayatı ve seçilmesinden duyulan memnuniyet dile getirildi.

Belediye Başkanı Köse, yaptığı açıklamada ahilik kültürünün Türk esnaf ve sanatkarlarının yüzyıllardır taşıdığı önemli bir değer olduğunu vurguladı ve şu ifadeleri kullandı: "Ahilik; sadece bir meslek teşkilatı değil, aynı zamanda dürüstlüğün, emeğin, dayanışmanın, paylaşmanın ve kardeşliğin yaşatıldığı köklü bir kültürdür. Esnafımızın alın teriyle ortaya koyduğu emek, şehirlerimizin ekonomik ve sosyal hayatının en önemli yapı taşlarından biridir."

Köse, ayrıca Mustafa Özdemir'in 55 yıllık meslek hayatının genç kuşaklar açısından örnek teşkil ettiğini belirterek, "Yılın Ahisi seçilen Mustafa Özdemir ustamızı gönülden kutluyorum. Yarım asrı aşan meslek hayatı, mesleğine bağlılığı ve tecrübesiyle genç esnaf ve sanatkarlarımıza örnek olan Mustafa Özdemir'e sağlık, huzur ve başarı diliyorum" dedi.

Seçim ve ziyaretler, bölgedeki esnaf camiasında ahilik geleneklerinin canlı tutulmasının ve ustaların deneyim aktarımının önemine dair bir farkındalık oluşturdu. Özdemir'in ödüllendirilmesi, hem bireysel bir onur hem de yerel mesleki kültürün görünür kılınması olarak değerlendirildi.

GİRESUN’DA 39. AHİLİK HAFTASI KAPSAMINDA &quot;YILIN AHİSİ&quot; BELLİ OLDU. YAĞLIDERE İLÇESİNDE SOĞUK...

GİRESUN’DA 39. AHİLİK HAFTASI KAPSAMINDA "YILIN AHİSİ" BELLİ OLDU. YAĞLIDERE İLÇESİNDE SOĞUK DEMİRCİLİK VE TORNA USTALIĞI YAPAN, MESLEĞİNDE 55 YILI GERİDE BIRAKAN MUSTAFA ÖZDEMİR, GİRESUN’UN YILIN AHİSİ SEÇİLDİ.

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

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