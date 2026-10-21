Konya'da gençlik ve spor için kapsamlı iş birliği protokolü imzalandı

Program ve imza töreni:

Konya Valiliği koordinasyonunda hazırlanan Konya’nın Gençliği, Konyaspor’un Gücü iş birliği protokolü, Konya Valiliği toplantı salonunda düzenlenen programla imzalandı. Protokole Konya Büyükşehir Belediyesi ve Konyaspor öncülük ederken, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, İl Emniyet Müdürlüğü, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü de destek verdi. İmza töreni, kurumlar arası koordinasyonun güçlendirilmesi ve gençlere yönelik etkinliklerin artırılmasını amaçlayan bir adım olarak nitelendirildi.

Protokolün amaçları:

Protokolün temel hedefi, şehirdeki ortaokul ve lise çağındaki gençlerin spora ilgi ve sevgisini artırmak, onlara centilmenlik kültürünü ve bilinçli taraftarlığı kazandırmaktır. Konya Valisi İbrahim Akın sözlerinde, çocukların ve gençlerin zamanlarını nitelikli faaliyetlerle doldurmanın hayati önem taşıdığını vurguladı ve 'Hayat asla boşluk kabul etmez' uyarısına dikkat çekti. Protokolün, sevgi evlerinde kalanlar da dahil olmak üzere tüm çocukların sporun birleştirici gücüyle tanışmasını sağlamayı hedeflediği belirtildi.

Uygulama ve kapsamı:

Konyaspor Başkanı Ömer Atiker imza töreninde, protokolün gençlerin spor etkinliklerine erişimini artıracağını ve kulüple bağlarını güçlendireceğini ifade etti. Atiker, anaokulundan üniversiteye kadar geniş bir yaş grubuna hitap edecek programlar, teknik direktör ve futbolcu söyleşileri, spor yarışmaları, Konyaspor temalı eğitici setler ve hikaye kitapları gibi uygulamalar planlandığını açıkladı. Ayrıca stadyum kapılarının aziz şehitlerin yakınları, gaziler, sevgi evlerindeki evlatlar, yurtlarda kalan üniversiteli gençler ve başarılı öğrencilere açılacağı bildirildi; Atiker'in ifadesiyle '7’den 70’e tüm hemşehrilerimize kapılarımızı sonuna kadar açıyoruz.'

İş birliği, altyapı ve beklentiler:

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ise kentin artık bir spor şehri olduğuna dikkat çekti: 'Konya bir spor şehri artık.' Altay, tesislerin Avrupa standartlarının üzerinde olduğuna ve kentin çeşitli ulusal ve uluslararası gençlik unvanlarına sahip bulunduğuna değinerek, belediyenin Konyaspor ile yürütülecek projelerde sürekli destek sağlayacağını belirtti. Protokolün, Konyaspor taraftarıyla şehir arasındaki bağları güçlendirmesi ve gençlerin fiziksel, zihinsel gelişimine katkı sunarak sosyal bütünleşmeyi artırması hedefleniyor.

İmzalanan protokolle kurumlar arası koordinasyonun artırılması, okullarda ve gençlik merkezlerinde planlı etkinliklerin düzenlenmesi, stadyum deneyimlerinin geniş kitlelere ulaştırılması ve spor odaklı alternatiflerin yaygınlaştırılması bekleniyor. Yetkililer, uygulamanın takip edileceğini, katılımcı genç sayısının artırılmasının öncelik olacağını ve hiçbir çocuğun geride bırakılmamasına özen gösterileceğini vurguladı.

KONYA’DA GENÇLERE YÖNELİK ÇALIŞMALARIN GÜÇLENDİRİLMESİ AMACIYLA HAZIRLANAN "KONYA’NIN GENÇLİĞİ, KONYASPOR’UN GÜCÜ" İŞ BİRLİĞİ PROTOKOLÜ, DÜZENLENEN PROGRAMLA İMZALANDI.