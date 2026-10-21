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Montella alacak haklarından feragat etti, Adana Demirspor teşekkür etti

Vincenzo Montella, Adana Demirspor'dan 330 bin Euro'luk alacağından feragat ederek kulübün FIFA dosya riskini azalttı; yönetim ve TFF temsilcileri jest için teşekkür etti.

GİRİŞ: 21 Ekim 2026 - 18:04

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EDİTÖR: Kerem Güneş

Montella alacak haklarından feragat etti, Adana Demirspor teşekkür etti

Montella'nın feragat kararı kulüpte memnuniyet yarattı

Adana Demirspor tesislerinde yapılan toplantıda, eski teknik direktör Vincenzo Montella'nın kulüpten bulunan 330 bin Euro tutarındaki alacağından vazgeçtiği açıklandı. Toplantıya Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Hasan Surözü ile Adana Demirspor Başkanı Ertan Zeybek katıldı ve Montella'nın bu kararı için teşekkür edildi.

Surözü'nün değerlendirmesi:

TFF Yönetim Kurulu Üyesi Hasan Surözü, Montella'nın feragatinin hem insani hem de sportif açıdan önemli olduğunu vurgulayarak, 'Montella, büyük bir dostluk ve delikanlılık yaptı' ifadelerini kullandı. Surözü, Montella'nın Adana'daki süreçlerin ardından milli takıma kadar uzanan bir yol izlediğini belirterek, 'Adana Montella’dan, Montella Adana’dan kazandı' sözcükleriyle jestin iki taraflı kazancına dikkat çekti.

Mali etkiler ve kapatılan dosyalar:

Adana Demirspor Başkanı Ertan Zeybek ise Montella'nın alacağından vazgeçmesinin kulüp açısından somut sonuçlar doğurduğunu anlattı. Zeybek, Montella'nın dava açma hakkını kullanması durumunda FIFA nezdinde kulübün eksi puan ve cezalarla karşılaşabileceğini; bu sayede söz konusu riskin ortadan kalktığını söyledi. Başkan, yönetimin süreç içinde 3 milyon 500 bin Euro tutarındaki borcu, yaklaşık 347 bin Euro kadar bir paraya kapattığını ve toplamda 9 dosyayı kapattıklarını ifade etti.

Zeybek, bu adımların 10 aylık bir dönemde taraftarın desteğiyle gerçekleştiğini belirterek, bundan sonra başkanlar, şehir temsilcileri ve iş insanlarıyla yapılacak iş birliklerinin kulübün mali tablosunu daha da iyileştirebileceğini sözlerine ekledi. Toplantıda Montella'ya yönelik teşekkür ve memnuniyet vurguları öne çıktı.

TFF YÖNETİM KURULU ÜYESİ HASAN SURÖZÜ VE ADANA DEMİRSPOR BAŞKANI ERTAN ZEYBEK, ESKİ TEKNİK...

TFF YÖNETİM KURULU ÜYESİ HASAN SURÖZÜ VE ADANA DEMİRSPOR BAŞKANI ERTAN ZEYBEK, ESKİ TEKNİK DİREKTÖR VİNCENZO MONTELLA’YA ALACAKLARINDAN VAZGEÇMESİNDEN DOLAYI TEŞEKKÜR ETTİ.

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

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