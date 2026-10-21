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Trabzonspor Hearts sınavı öncesi taktik prova yaptı

Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi 2. hafta Hearts maçı öncesi Thomas Reis yönetiminde taktik çalışmasını tamamladı; tedavileri süren oyuncular katılmadı.

GİRİŞ: 21 Ekim 2026 - 18:03

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EDİTÖR: Kerem Güneş

Trabzonspor Hearts sınavı öncesi taktik prova yaptı

antrenmanın yapısı:

Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi 2. hafta mücadelesinde sahasında oynayacağı Hearts karşılaşmasının hazırlıklarını Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde tamamladı. Teknik direktör Thomas Reis yönetimindeki antrenmanın ilk 15 dakikası basına açık olarak ısınma ve hareket odaklı geçti; basına kapalı bölümde ise maçın taktiği üzerine yoğunlaşıldı.

kadrodaki durum:

Antrenmana tedavileri süren Malinovskyi, Onur Alp, Batagov ve Onuachu katılmadı. Savic çalışmalarını salonda bireysel olarak sürdürürken, Mustafa Eskihellaç takımla birlikte çalışmalara katıldı.

hazırlığın anlamı:

İlk bölümdeki ısınma ve kapalı alandaki taktik provası, teknik ekibin maç organizasyonu ve oyun planı üzerinde çalıştığını gösterdi. Eksik oyuncuların tedavi süreçleri dikkat çekse de ekip, taktik idmanla maça odaklanmayı tercih etti ve maç hazırlıklarını tamamladı.

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Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

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