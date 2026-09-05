Konya'da kokunun kaynağı ortaya çıktı: evden değil dışardan geliyormuş

olayın gelişimi:

Konya'nın Meram ilçesi Azerbaycan Caddesi'ndeki 2 katlı binada çevredekiler bir süre önce kötü koku hissetti. Kokunun binadaki bir daireden geldiğini düşünen vatandaşlar, evde tek başına yaşayan 80 yaşındaki M.A.'nın durumundan endişe ederek 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbarın ardından sağlık, itfaiye, zabıta ve polis ekipleri adrese sevk edildi.

ekiplerin müdahalesi ve inceleme:

Polis ekipleri binanın giriş kapısını defalarca çaldı; kısa süre sonra binanın ikinci katındaki pencereden çıkan kadın, ekiplere "bir koku yok, bende anahtar da yok" diyerek pencereyi kapattı. Ardından kapı açılarak polis ve itfaiye ekipleri eve girdi. Yapılan kontrolde ev içerisinde kötü kokuyla bağlantılı herhangi bir durumla karşılaşılmadı ve kadının sağlık durumunun iyi olduğu tespit edildi.

Ekiplerin ilk incelemesine göre, kısa süreli paniğe neden olan koku evden değil, binanın dış kısmındaki logar giderlerinden yayıldı. Kokunun kaynağı belirlendikten sonra olay sona erdi ve çevredeki endişe giderildi.

KONYA'DA 2 KATLI BİR BİNADAN YAYILDIĞI DÜŞÜNÜLEN KÖTÜ KOKU, EVDE YALNIZ YAŞAYAN KADININ HAYATINDAN ENDİŞE EDİLMESİNE NEDEN OLDU.