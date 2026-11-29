Olayın yaşandığı nokta:
Konya'nın merkez Karatay ilçesi Sarıyakup Mahallesi Piri Esat Caddesi üzerinde bulunan pazar yerinde pazarcılar arasında çıkan tartışma büyüdü. İddiaya göre tartışma, tezgah yerleri üzerine anlaşmazlık nedeniyle alevlendi ve kavgaya dönüştü.
Müdahale ve tedavi:
Yaşanan arbedede 3 kişi bıçaklanarak yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra yaralılar ambulanslarla hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.
Soruşturma:
Olayla ilgili polis ekipleri tarafından tahkikat başlatıldı.
KONYA’DA PAZARCILAR ARASINDAN ÇIKAN KAVGADA 3 KİŞİ BIÇAKLANARAK YARALANDI.
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