Konya'da trafikte takip edip önünü kestikleri araç nedeniyle iki kişiye 360 bin lira ceza

Olayın ayrıntıları:

Konya İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Karatay ilçesi Fetih Mahallesi Adana Çevre Yolu Caddesi üzerinde meydana gelen trafik olayına ilişkin başlatılan çalışmada, 7 Eylül 2026 akşamı yaşanan olayda adı geçen araçları takip ederek önünü kesen R.Ş.D. ve M.Ö. isimli şahısların tespit edildiğini bildirdi.

Yapılan titiz çalışmalar sonucu şüpheliler, olayla aynı gece yakalanarak gözaltına alındı. Emniyet açıklamasında, yakalama sürecine dair operasyonel detaylar hakkında bilgi verildiği belirtildi.

yakalanma ve arama sonuçları:

Şahısların bulunduğu araçlarda gerçekleştirilen aramalarda, 1 adet Glock marka 9 mm tabanca, tabancaya ait şarjör ve 14 adet 9 mm fişek ele geçirildi. Ele geçirilen materyaller delil niteliğinde değerlendirildi.

İlgili kişiler hakkında yürütülen soruşturma kapsamında toplanan bulgular emniyet tarafından kayda geçirildi ve adli sürece intikal ettirildi.

uygulanan cezalar ve süreç:

Emniyet yetkilileri, şüphelilere "Trafikte Saldırı Amacıyla Israrla Takip Etme" fiili kapsamında ayrı ayrı 180 bin TL idari para cezası olmak üzere toplam 360 bin TL idari para cezası uygulandığını açıkladı.

Ayrıca şüphelilerin sürücü belgelerine 60 gün süreyle el konuldu, araçları 60 gün süreyle trafikten men edilerek otoparka çekildi. Şüpheli şahıslar sevk edildikleri adli mercilerce adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Seyir halindeki aracın önünü kesen otomobil sürücülere 360 bin TL ceza: O anlar kamerada