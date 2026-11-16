Kopyalanmış plaka, alkol ve ehliyetsizlik bir kazaya sürükledi: 5 yaralı

Kaza ayrıntıları:

Bursa'nın Osmangazi ilçesi Şehreküstü Mahallesi'nde meydana gelen kazada, Y.K. (21) idaresindeki motosiklet yaya geçidinden karşıya geçen 5 kişiye çarptı. Çarpmanın etkisiyle 5 kişi yola savrularak yaralandı ve olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Kaza anı ve müdahale:

Olayın hemen ardından sürücü kaçma girişiminde bulundu ancak polis ekiplerinin müdahalesiyle yakalandı. Görgü tanıklarının ifadelerine göre sürücü panik içinde davranışlar sergilediğini belirtti. Yaralılar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı; tedavilerinin sürdüğü bildirildi.

Soruşturma ve idari işlem:

Polis ekiplerinin yaptığı incelemede sürücünün ehliyetsiz olduğu ve yapılan alkol testinde 1 promil üzerinde alkollü olduğunun tespit edildiği açıklandı. Ayrıca motosikletteki plakanın başka bir otomobile ait olduğu, plakanın kopyalanarak kullanıldığı belirlendi.

Olayla ilgili olarak Y.K. gözaltına alındı ve sürücüye yaklaşık 300 bin lira idari para cezası uygulandı. Kazayla ilgili adli ve idari soruşturmanın sürdüğü kaydedildi.

Olayın ardından yetkililer, yaya geçitlerinde trafik güvenliğinin önemine vurgu yaparken, alkol ve ehliyetsizlik ile plaka usulsüzlüğünün yol açtığı riskleri tekrar hatırlattı.

Alkollü, ehliyetsiz, sahte plakalı: Yaya geçidinde 5 kişiyi yaraladı