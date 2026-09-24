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Körfez belediyesinden okullara kapsamlı bakım ve erişilebilirlik çalışması

Körfez Belediyesi ekipleri ilçedeki okullarda boya, tadilat ve erişilebilirlik çalışmaları yapıyor; İlimtepe ve Hereke kampüste düzenlemeler sürüyor.

GİRİŞ: 24 Eylül 2026 - 09:53

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EDİTÖR: Kaan Yavuz

Körfez belediyesinden okullara kapsamlı bakım ve erişilebilirlik çalışması

çalışmanın kapsamı:

Körfez Belediyesi Etüt Proje Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelindeki eğitim kurumlarında bakım ve onarım çalışmaları yürütüyor. Çalışmaların temel hedefi, öğrencilerin daha modern, güvenli ve erişilebilir ortamlarda eğitim alabilmesini sağlamak olarak açıklandı. Ekipler hem iç mekân düzenlemeleri hem de dış cephe ve çevre düzenlemeleri üzerinde eş zamanlı çalışmalar gerçekleştiriyor.

İlçe merkezindeki program kapsamında İlimtepe Ortaokulunda iç cephe boyama işleri tamamlandı; dış cephe bakım ve onarım çalışmaları ise devam ediyor. Aynı bölgede bulunan bir ilkokulda ise engelli öğrencilerin bina içinde daha rahat ve güvenli hareket edebilmesi amacıyla rampa inşa ediliyor. Bu adım, okul içi erişilebilirlik standartlarının güçlendirilmesine yönelik somut bir uygulama olarak ön plana çıkıyor.

hereke kampüsünde tadilat çalışmaları:

Hereke bölgesinde yer alan üniversite kampüsünde de öğrencilerin kullanımına sunulacak alanlarda tadilat işlemleri sürüyor. Yapılan çalışmaların kapsamı, eğitim-öğretim alanlarının kullanım konforunu artırmaya yönelik fiziksel iyileştirmeleri içeriyor. Belediye ekiplerinin çalışmaları, kampüs içi ortak kullanım alanları ve dersliklerdeki düzenlemeleri kapsıyor.

Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, eğitimin öncelikli çalışma alanları arasında yer aldığını vurgulayarak belediye olarak kurumlara destek sağlanacağını belirtti. Söğüt'ün sözleri şöyle: "Okullarımızın fiziki şartlarının iyileştirilmesinden erişilebilirlik çalışmalarına kadar, öğrencilerimizin hayatını kolaylaştıracak her çalışmanın yanında olmaya devam edeceğiz".

Belediye yetkilileri, yürütülen bakım ve onarım işlerinin planlı şekilde devam edeceğini; çalışmaların güvenlik, erişilebilirlik ve estetik kriterleri gözetilerek tamamlanacağını bildirdi. Ekiplerin önümüzdeki dönemde de ilçe genelinde benzer projelere öncelik vereceği açıklandı.

KÖRFEZ&#039;DE BELEDİYE EKİPLERİNCE EĞİTİM KURUMLARINDA BAKIM VE ONARIM ÇALIŞMALARI...

KÖRFEZ'DE BELEDİYE EKİPLERİNCE EĞİTİM KURUMLARINDA BAKIM VE ONARIM ÇALIŞMALARI GERÇEKLEŞTİRİLİYOR.

Kaan Yavuz

Kaan Yavuz

 Dijital Eğitim Editörü

Öğrenci bursları, okul müfredat değişiklikleri ve dijital eğitim araçları üzerine odaklanan genç içerik editörü.

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