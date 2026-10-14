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Kontrolden çıkan otomobil tramvay durağına girince muhtemel facianın önüne geçildi

Eskişehir'de kontrolünü kaybeden sürücünün tramvay durağına giren 20 ADT 200 plakalı otomobilde sıkışan sürücü, itfaiye ekiplerince çıkarılarak hastaneye kaldırıldı.

GİRİŞ: 14 Ekim 2026 - 23:30

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Kontrolden çıkan otomobil tramvay durağına girince muhtemel facianın önüne geçildi

Eskişehir'de tramvay durağına giren otomobilde 1 yaralı

Eskişehir'in Şeker Mahallesi Sakarya-2 Caddesi'nde meydana gelen kazada, sürücü Veysel S. idaresindeki 20 ADT 200 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak bir tramvay durağına girdi. Kaza sırasında durağın boş olması, muhtemel bir facialık durumun önüne geçti.

Kurtarma çalışmaları:

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen ekipler arasında Eskişehir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri, sağlık ve polis ekipleri yer aldı. Araçta sıkışan sürücü itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla bulunduğu yerden çıkartıldı. Vatandaşların ifadelerine göre, kurtarılan Veysel S. "kendine olmadığı öngörülen" bir durumda ilk müdahale yapıldıktan sonra sağlık ekipleri tarafından Eskişehir Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

Trafik akışı ve soruşturma:

Kaza nedeniyle bölgede kısa süreli trafik yoğunluğu yaşandı; kazaya karışan araç kaldırıldıktan sonra ulaşım normale döndü. Olay yerine intikal eden polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı ve kazanın meydana geliş nedenlerinin belirlenmesi için soruşturma sürdürülüyor.

Kontrolden çıkan otomobil tramvay durağına daldı: 1 yaralı

Kontrolden çıkan otomobil tramvay durağına daldı: 1 yaralı

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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