program detayları:

Eskişehir'in Seyitgazi İlçe Müftülüğü tarafından düzenlenen 'Ailecek Camide Buluşuyoruz' programı Kümbet Mahalle Camii'nde gerçekleştirildi. Vatandaşların katılımıyla düzenlenen etkinlikte Dr. Şahmurat Kaya cemaate vaaz verdi.

konuşmanın odak noktaları:

Vaaz ve sohbet kapsamında aile olmanın önemi, birlik ve beraberlik, manevi değerler ile cami merkezli hayat üzerine vurgular yapıldı. Katılımcılarla yapılan sohbetlerde bu temalar günlük yaşamla ilişkilendirildi ve cemaat içinde dayanışmanın önemi öne çıkarıldı.

kapanış ve ikram:

Program, yatsı namazının ardından cemaate yapılan ikramlarla sona erdi. Etkinlik, aile bağlarını güçlendirmeyi ve cami merkezli sosyal ilişkileri desteklemeyi hedefleyen bir buluşma olarak tamamlandı.

ESKİŞEHİR'İN SEYİTGAZİ İLÇE MÜFTÜLÜĞÜ TARAFINDAN KÜMBET MAHALLE CAMİİ'NDE "AİLECEK CAMİDE BULUŞUYORUZ" PROGRAMI GERÇEKLEŞTİRİLDİ.