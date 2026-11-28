Düzce Tarım Akademisi üretimle eğitimi aynı alanda buluşturuyor

Düzce Belediyesi Tarım Akademisi, "işin özü çalışmak ve üretmek" ilkesiyle kendi fidanını yetiştirmeye devam ediyor. Akademi, tamamı belediye bünyesinde üretimi gerçekleştirilen Leylandi fidanlarını, çelik ile köklendirme yöntemiyle çoğaltıp repikaj sahasına dikti. Bu uygulamaya Tarım Lisesi öğrencilerinin katılımı sağlanarak hem uygulamalı eğitim verildi hem de üretim hattı güçlendirildi.

yerinde üretim ve repikaj çalışması:

Akademinin üretim süreci seralar ve açık saha çalışmalarını kapsıyor. Çelikle köklendirme yöntemiyle çoğaltılan fidanlar repikaj sahasında bakım süreçlerinden geçirilip boylanması bekleniyor. Olgunlaşan fidanlar, Park ve Bahçeler Müdürlüğü aracılığıyla Düzce’nin parklarında, refüjlerinde ve diğer yeşil alanlarda toprakla buluşacak. Bu yaklaşım, dışa bağımlılığı azaltmayı ve belediyenin bitki teminindeki sürekliliği sağlamayı hedefliyor.

çeşitlilik, toplumsal fayda ve eğitim:

Tarım Akademisi, üretim vizyonunu sadece Leylandi ile sınırlamıyor. Seralarda ve üretim sahalarında taflan, ardıç, oya ağacı gibi süs bitkileri ile tıbbi-aromatik türler; sığla, çınar, defne ve ıhlamur gibi ağaç fidanları da çoğaltılıyor. Ayrıca Ata Tohumu Yetiştiriciliği Projesi kapsamında yerli sebze tohumları üretilip vatandaşlara ulaştırılıyor ve elde edilen ürünler ihtiyaç sahiplerine dağıtılıyor.

Akademi aynı zamanda sertifikalı eğitimler düzenleyerek bilgi transferini sürdürüyor. Seracılık, arıcılık, aşılama, mantar yetiştiriciliği ve tıbbi aromatik bitki yetiştiriciliği gibi alanlarda verilen eğitimler, gençlerin ve yetişkinlerin mesleki becerilerini artırmayı amaçlıyor. Bu eğitimler sayesinde hem yerel üretim kapasitesi artıyor hem de tarımsal bilgi toplumla paylaşılıyor.

Sonuç olarak, Düzce Belediyesi Tarım Akademisi’nin çalışmaları sadece fidan üretimiyle sınırlı kalmıyor; eğitim, çeşitlendirme ve toplumsal destekle kentin yeşil dokusunun kendi kaynaklarıyla güçlendirilmesine katkı sağlıyor. Bu model, kamu kaynaklarının korunmasına ve yerelde sürdürülebilir üretimin yaygınlaşmasına önemli bir örnek teşkil ediyor.

Düzce’de Tarım Akademisi hem üretiyor hem eğitiyor