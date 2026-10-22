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Kovayı alıp ormana akın: Kastamonu'da kanlıca bolluğu

Kastamonu’da yağış sonrası ormanlarda kanlıca mantarı bolluğu başladı; vatandaşlar kovalara dolduruyor, turşu, börek yapıyor veya pazarda satıyor.

GİRİŞ: 22 Ekim 2026 - 09:53

GÜNCELLEME: 22 Ekim 2026 - 09:57

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EDİTÖR: Aslı Han

Kovayı alıp ormana akın: Kastamonu'da kanlıca bolluğu

Kastamonu'da yağış sonrası mantar bereketi

Kastamonu’da etkili olan sağanak yağışların ardından ormanlarda kanlıca mantarı bolluğu yaşanıyor. Ellerinde kovalarla ormana giden vatandaşlar, kısa sürede kilolarca mantar topluyor; ürün hem ev tüketimine hazırlanıyor hem de pazarda alıcı buluyor.

Toplanan mantarlar genellikle turşu, börek ve mantar ekmeği gibi geleneksel tariflerde değerlendiriliyor. Bazı halk üreticileri ise fazla ürünü pazarcı esnafına vererek gelir elde ediyor. Yaşanan bolluk nedeniyle kanlıca mantarının kilogram fiyatı 400 liradan 50 liraya kadar düştü, bu da şekil değiştiren piyasa koşularını gözler önüne seriyor.

Toplayanların anlatımı:

Ormanlık alanda mantar toplayan Ferdane İkizoğlu, "Mantar toplamaya geldik. Mantarları topladık. Yarısını turşu yapacağız, yarısını gözleme yapacağız, ekmeğini yapacağız. Oğlumla, eşimle geldim. 3-4 saatten beri arıyoruz hemen hemen. 4-5 kova bulduk. Şimdi eve dönüyoruz" dedi.

Haydar İkizoğlu da eşi ve oğluyla beraber geldiklerini belirterek, "Kastamonu’dan ormanlarına mantar toplamaya geldik. Eşim ve oğlumla birlikte mantar topluyoruz. Ama çok yoruldum. Burada mantarlar çıkmış ama yarısı da kurtlanmış. Biz bu mantarlarla turşu ve mantar ekmeği yapacağız. Birazını da eşe, dosta dağıtacağız. Kanlıca mantarı ve ağaç mantarı topladık. 4-5 kova topladık. Bunları akşam güzelce temizleyeceğiz, sonra yiyeceğiz. Her çalının dibinde oluyor. Ararken diken batıyor. Kastamonu’da en zevkli iş mantar toplamak. Her sene toplarız. Sadece Bağlıca köyü değil, Azdavay’a, İnebolu’ya, Araç’a, Küre’ye mantar toplamaya gideriz" diye konuştu.

Pazar ve kış hazırlıkları:

Semt pazarından mantar satın alan Fadime Uzun, "Mantar aldım. Kanlıca mantarı 400 liraya satıldığı için pahalı, onu alamadım. Severek yiyoruz. Kış boyunca bunları dolaba koyacağım. Dolaba koyduktan sonra kışın börek yapıp yedireceğim" ifadelerini kullandı. Birçok aile için mantar toplamak hem ekonomik bir destek hem de kışlık hazırlıkların önemli bir parçası haline geldi.

Vatandaşlar, ormanda vakit geçirmenin ailece yapılan keyifli ve stres atıcı bir etkinlik olduğunu; aynı zamanda doğal ürünleri ev ekonomisine katkı sağlayacak şekilde değerlendirdiklerini belirtiyor.

KASTAMONU&#039;DA YAĞIŞLARIN ARDINDAN ORMANLARDA MANTAR BOLLUĞU YAŞANIYOR. VATANDAŞLAR ÖZELLİKLE...

KASTAMONU'DA YAĞIŞLARIN ARDINDAN ORMANLARDA MANTAR BOLLUĞU YAŞANIYOR. VATANDAŞLAR ÖZELLİKLE "KANLICA" MANTARI TOPLAMAK İÇİN ORMANLARA AKIN EDİYOR.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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