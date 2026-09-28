Köy yolundaki çökme ve çukurlar Adıyaman'da ulaşımı zorluyor

yolun durumu:

Adıyaman merkezde, Çimen Köyü ile Kavaklı Köyü arasındaki ulaşım hattında zaman içinde yüzey bozulmaları meydana geldi. Yolun bazı bölümlerinde çökmeler ve çok sayıda çukur oluştu; bu bozulmalar güzergahın kullanımını güçleştiriyor.

sürücülerin endişesi:

Güzergâhı düzenli kullanan sürücüler, çukurların yoğun olduğu noktalarda ilerlemekte zorlanıyor. Araçların zarar görmesinden ve çukurlardan kaçınırken kaza yapma riskinden endişe eden vatandaşlar, güvenliğin sağlanmasını istiyor.

Yol yüzeyindeki bozulmalar nedeniyle sürücüler hızını düşürmek veya ani manevralar yapmak zorunda kalıyor; bu durum hem zaman kaybına hem de olası trafik yüküne neden oluyor.

vatandaş talepleri:

Köylüler, sorun daha da büyümeden yolun bakım ve onarımının yapılmasını talep ederek İl Özel İdaresi yetkililerine çağrıda bulundu. Talepler, çökme ve çukurların giderilerek ulaşımın daha güvenli hale getirilmesi yönünde.

Yerel kullanıcılar, yapılacak müdahalenin hem günlük yaşamı kolaylaştıracağını hem de bölgedeki trafik güvenliğini artıracağını belirtiyor.

ADIYAMAN’DA, ÇÖKME VE ÇUKURLARDAN GEÇİLMEYEN KÖY YOLU SÜRÜCÜLERE ZOR ANLAR YAŞATIYOR.