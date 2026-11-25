Köyceğiz'de satırlarda buluşma: yazarlar öğretmenler gününü kutladı

Muğla’nın Köyceğiz ilçesinde düzenlenen Öğretmenler Günü kitap etkinlikleri sona erdi. Etkinliği organize eden isim ise yazar-senarist-yönetmen Erdal Kara oldu. Program, Köyceğiz Belediye Pasajı’nda gerçekleşti ve ilk kez düzenlenen etkinlik dört gün boyunca sürdü.

etkinlikte öne çıkanlar:

Program süresince katılımcılar farklı tür ve içeriklerde buluşmalar izledi. Öğretmen şair İlyas Akbal şiir şöleni sundu ve kitaplarını okurlara imzaladı. Yazar Derya Gürel "Tohum-Fidan-Ağaç-Tomi" başlıklı masal sohbetinde çocuk ve yetişkin izleyicilere yönelik anlatımlar yaptı. Öğretmen-yazar Eylem Gültekin ise "Mina ve Gizemli Ağaç" söyleşisiyle katılımcıları kitabın temasına dair bilgilendirdi.

Erdal Kara kısa film gösterimleriyle programa farklı bir boyut kattı; ödüllü kısa filmleri 'Yaşam Kulübesi' ve 'Mektep' izleyiciyle buluşmasının ardından "Yaşam Öğretmendir" başlıklı söyleşiyi gerçekleştirdi.

yazarlar ve okurlar arasındaki diyalog:

Etkinlik boyunca yazarlar okurlarla birebir sohbet ederek kitapların yazılma sürecini, ilham kaynaklarını ve içeriklerini paylaştı. Ziyaretçiler satın aldıkları kitapları yazarlarından imzalı olarak aldı. Katılımcılar ve yazarlar, dört günlük programdan memnuniyet duyduklarını belirtti ve etkinliğin ilçede benzer buluşmalar için zemin hazırladığını vurguladılar.

KÖYCEĞİZ’DE ÖĞRETMENLER GÜNÜ’NE ÖZEL KİTAP ETKİNLİKLERİ DÜZENLENDİ