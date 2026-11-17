OYAK Genel Müdürü Murat Yalçıntaş'ın değerlendirmesi

OYAK Genel Müdürü Murat Yalçıntaş, Antalya'da düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31’inci Taraflar Konferansı (COP31) kapsamında çelik sektörünün ülke ekonomisindeki önemine dikkat çekti. Yalçıntaş, çeliğin otomotiv, inşaat, beyaz eşya, makine ve enerji gibi pek çok sektör için temel girdi olması nedeniyle bu alandaki dönüşümlerin tüm sanayinin rekabet koşullarını doğrudan etkilediğini belirtti.

çelik dönüşümünün kapsamı:

Yalçıntaş, Türk çelik sektörünün güçlü üretim altyapısı, ihracat kabiliyeti ve sanayi birikiminin önemli avantajlar sunduğunu söyledi. Ancak bu avantajların korunması için üretim teknolojilerinin sürekli yenilenmesi, enerji ve kaynak verimliliğinin artırılması gerektiğini vurguladı. Rekabetçiliğin bundan sonra; verimli üretim, düşük karbonlu teknolojiler, güçlü tedarik zincirleri ve finansmana erişimle belirleneceğini ifade etti.

Çelik sektöründe yaşanan değişimlerin üretim maliyetlerinden teknolojik gelişmelere, enerji verimliliğinden tedarik zincirlerine kadar geniş bir alanda etkiler doğurduğunu, dolayısıyla diğer sanayi kollarının da bu değişimlere hazırlıklı olması gerektiğini aktardı.

ab'nin SKDM'si ve uluslararası rekabet:

Avrupa Birliği’nin Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması (SKDM) ile küresel sanayide yeni bir dönemin başladığını belirten Yalçıntaş, artık uluslararası rekabette üretimin çevresel etkisi ve karbon yoğunluğunun da belirleyici hale geldiğini söyledi. Türkiye’nin AB ile güçlü ticari ilişkilerinin bulunması nedeniyle bu dönüşümün hem sorumluluk hem de fırsat yarattığını belirtti.

Yalçıntaş, dönüşümün yalnızca uyum yükümlülüğü olarak görülmemesi gerektiğini; enerji verimliliğini artıran, teknolojisini yenileyen ve karbon ayak izini azaltan şirketlerin uluslararası rekabette avantaj elde edeceğini kaydetti.

yatırım, finansman ve teknik iş birliği:

Yeşil dönüşümün hedeflerin belirlenmesi kadar bu hedefleri hayata geçirecek yatırımlarla mümkün olacağını vurgulayan Yalçıntaş, özellikle enerji verimliliği, temiz enerji kullanımının artırılması, üretim teknolojilerinin yenilenmesi ve düşük karbonlu altyapıya yatırım yapılmasının önemine işaret etti. Bu yatırımların uzun vadeli finansman modelleriyle desteklenmesi ve kamu-özel sektör-finans kuruluşları arasında güçlü iş birliği kurulması gerektiğini söyledi.

Ayrıca Türkiye’nin AB değer zincirlerindeki konumunu koruyup güçlendirebilmesi için öngörülebilir bir dönüşüm sürecine ve sanayicilerin ihtiyaçlarını gözeten teknik iş birliklerine ihtiyaç olduğuna dikkat çekti.

geleceğe yönelik strateji:

Yalçıntaş, gelecekte rekabet gücünün yalnızca üretim kapasitesiyle tanımlanmayacağını; teknoloji, verimlilik, enerji yönetimi, insan kaynağı, sürdürülebilirlik ve finansmana erişimin birlikte değerlendirileceğini belirtti. Şirketlerin değişen koşullara ne kadar hızlı uyum sağlayabildiğinin belirleyici olacağını söyledi ve iklim hedefleri ile ekonomik kalkınmayı birbirinin alternatifi olarak görmemek gerektiğini vurguladı.

Son olarak, COP31 Türkiye Pavilyonu’nda düzenlenen "SKDM Sonrası Dönem: Rekabet Gücü Nasıl Korunabilir?" başlıklı uluslararası panelin moderatörlüğünü üstlendiğini belirten Yalçıntaş, yeşil dönüşümün Türkiye sanayisi için teknolojik kapasite ve uluslararası konumu güçlendirecek bir fırsat olarak ele alınması gerektiğini söyledi.

ANTALYA’DA DÜZENLENEN BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (BM) İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ 31’İNCİ TARAFLAR KONFERANSI (COP31) KAPSAMINDA DEĞERLENDİRMELERDE BULUNAN OYAK GENEL MÜDÜRÜ MURAT YALÇINTAŞ, ÇELİK SEKTÖRÜNÜN TÜRKİYE EKONOMİSİNDEKİ YERİ, AVRUPA BİRLİĞİ’NİN SINIRDA KARBON DÜZENLEME MEKANİZMASI (SKDM) İLE DEĞİŞEN REKABET KOŞULLARI VE SANAYİNİN YEŞİL DÖNÜŞÜM SÜRECİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALARDA BULUNDU.