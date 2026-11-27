Köyceğizli iki genç voleybolcu milli takım yolunda

Muğla'da düzenlenen Altyapı Voleybol Milli Takım Seçmelerine Köyceğiz'den iki sporcu katıldı. Köyceğiz Akademi Spor Kulübü adına sahaya çıkan Beren Sonkaldi ile İdil Mare Koç, kulüplerini ve ilçelerini temsil ederek organizasyonda yer aldı.

seçmelerde kulübün temsili:

Etkinlikte genç sporcuların performansı, kulüp yetkilileri ve aileler tarafından takip edildi. Organizasyon, altyapı seviyesindeki yeteneklerin ulusal değerlendirmeye alınması açısından kritik öneme sahip. Köyceğizli sporcular, turnuvanın rekabetçi ortamında yer alarak hem saha deneyimi kazandı hem de seçmelerin rotasında adı geçen adaylar arasında yer aldı.

kulübün hedefleri ve değerlendirme:

Köyceğiz Akademi Spor Kulübü Başkanı Bilge Kınalı, genç sporcuların bu tür kritik organizasyonlarda bulunmasının ilçede gurur yarattığını belirtti. Kınalı, başarının temelinde emek, disiplin, sabır ve vazgeçmeyen bir iradenin olduğunu vurguladı. Başkan ayrıca, kulübün amacının yalnızca yetenekli sporcu yetiştirmek değil; aynı zamanda hayalleri olan, mücadeleden vazgeçmeyen ve ülkeyi ay-yıldızlı formayla temsil edecek bilinçli gençler kazandırmak olduğunu ifade etti.

Kınalı değerlendirmesinin sonunda, sporcuların bu seviyeye gelmesinde emeği geçen antrenörler ve aileleri tebrik etti ve Beren ile İdil'e başarı dileklerini iletti. Kulüp yetkilileri, ilçedeki gençlerin spora ilgisini artırmak için çalışmalarını sürdüreceklerini, doğru yönlendirme ile ulusal düzeyde önemli sonuçlar alınabileceğini belirtti.

Bu adım, Köyceğiz için altyapı yatırımlarının somut bir göstergesi olarak değerlendiriliyor. Beren Sonkaldi ve İdil Mare Koç'un performansı, hem kulüp içinde hem de ilçede yeni sporcu yetiştirme motivasyonunu güçlendirdi. Kulüp, önümüzdeki dönemde de altyapıya yatırım yapmaya devam edeceğini açıkladı.

KÖYCEĞİZLİ 2 VOLEYBOL SPORCUSU MİLLİ TAKIM SEÇMELERİNDE