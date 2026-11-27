Eskişehir'de genç a bilek güreşi müsabakaları:
Eskişehir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından 2026-2027 Eğitim Öğretim Yılı Okul Sporları faaliyet programı kapsamında düzenlenen Genç A bilek güreşi müsabakaları, Porsuk Spor Salonu'nda başladı.
Katılım ve müsabaka süreci:
İl müdürlüğü koordinasyonunda organize edilen müsabakalara kent genelindeki okullardan çok sayıda öğrenci sporcu katılım sağladı. Porsuk Spor Salonu'nda gerçekleştirilen karşılaşmalarda sporcular, dereceye girebilmek için kıyasıya mücadele etmeye başladı.
Okul sporlarının hedefleri:
Yarışma, genç sporcuların müsabaka tecrübesi kazanmasına, yeteneklerini sergilemesine ve spor kültürünü güçlendirmesine katkı sağlıyor. Yetkililer, 2026-2027 Eğitim Öğretim Yılı Okul Sporları kapsamında düzenlenen organizasyona katılan tüm öğrenci sporculara başarılar diledi.
İŞEHİR GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN 2026-2027 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI OKUL SPORLARI FAALİYET PROGRAMI KAPSAMINDA DÜZENLENEN GENÇ A BİLEK GÜREŞİ MÜSABAKALARI, PORSUK SPOR SALONU’NDA BAŞLADI.
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