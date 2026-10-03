Köydeki silahlı kavgada Kurtalan Devlet Hastanesi görevlisi hayatını yitirdi

Siirt’in Kurtalan ilçesine bağlı Gözpınar köyü Seyitmeryem mezrasında çıkan silahlı kavgada hayatını kaybeden kişinin kimliği belirlendi. Olay, akraba aileler arasında devam eden alacak verecek meselesi nedeniyle meydana geldiği yönünde ilk bulgular bulunuyor.

olayın seyri:

İlk belirlemelere göre çatışmada 1 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi ağır yaralandı. Yaşamını yitiren kişinin 39 yaşındaki Vahdettin Tüzün olduğu tespit edildi; Tüzün'ün Kurtalan Devlet Hastanesinde sağlık personeli olarak görev yaptığı kaydedildi.

Yaralanan 6 kişi, ambulanslarla Batman’ın Beşiri ilçesi ve Batman merkezindeki hastanelere sevk edildi.

güvenlik önlemleri:

Jandarma ekipleri bölgedeki güvenlik önlemlerini sürdürüyor ve olay yerinde kontrol sağlanmış durumda.

SİİRT’İN KURTALAN İLÇESİNE BAĞLI GÖZPINAR KÖYÜ SEYİTMERYEM MEZRASINDA AKRABA AİLELER ARASINDA ALACAK VERECEK MESELESİ NEDENİYLE ÇIKAN SİLAHLI KAVGADA HAYATINI KAYBEDEN KİŞİNİN VAHDETTİN TÜZÜN OLDUĞU BELİRLENDİ.